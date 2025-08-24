दिल्ली: दो ग्रुपों के बीच हुए झगड़े में 29 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या, 2 अन्य घायल

दिल्ली के बवाना इलाके में दो ग्रुपों के बीच हुए झगड़े में 29 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जिसके मुताबिक यह घटना शनिवार रात बाहरी-उत्तरी दिल्ली इलाके की जेजे कॉलोनी में हुई.

एक अधिकारी ने बताया, "गश्त के दौरान एक टीम को हमले की सूचना मिली और वह मौके पर पहुंची, जहां पाया गया कि तीन लोगों को चाकू मारा गया है."

तीनों को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से एक को "मृत" घोषित कर दिया गया. जबकि अन्य दो, 20 वर्षीय तोसीन और 34 वर्षीय निहाल को इलाज के लिए लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल रेफर कर दिया गया.

नरेला औद्योगिक क्षेत्र में चाकूबाजी के संबंध में मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने कहा, "घटना के सिलसिले में तोशिफ और अरु नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है, जो अभी भी फरार है.

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह झगड़ा आपसी रंजिश का नतीजा था. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है.

