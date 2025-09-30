scorecardresearch
 

13 साल की मूक-बधिर लड़की से हैवानियत, बहलाकर ले गया था 70 साल का पड़ोसी

चित्रकूट में 13 साल की मूक-बधिर लड़की के साथ रेप और बर्बरता का मामला सामने आया है. आरोप है कि 70 वर्षीय बुजुर्ग ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया है और फरार हो गया है.

13 साल की मूक-बधिर लड़की से रेप (Photo: Representational Image)
13 साल की मूक-बधिर लड़की से रेप (Photo: Representational Image)

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के पहाड़ी इलाके में एक 13 साल की मूक-बधिर लड़की के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है. यहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

पड़ोस में रहता था आरोपी

उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद से वह फरार है और उसकी तलाश की जा रही है. चित्रकूट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सत्यपाल सिंह ने बताया कि आरोपी कल्लू राजपूत पहाड़ी थाना क्षेत्र में लड़की के पड़ोस में रहता है.

घर के बाहर खेल रही थी मासूम

स्थानीय थाना प्रभारी निरीक्षक अनुपमा तिवारी ने बताया कि घटना शनिवार शाम को उस समय हुई जब लड़की अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी. उन्होंने बताया कि राजपूत कथित तौर पर उसे बहला-फुसलाकर अपने घर के पिछवाड़े में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. सोमवार को मूक-बधिर लोगों के लिए एक भाषा विशेषज्ञ की मदद से पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज किया गया और उसकी मेडिकल जांच की गई.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

