UP: गैंगरेप और हत्या के आरोपी जीजा-साला पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार, दोनों के पैरों में लगी गोली

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पुलिस ने गैंगरेप और हत्या के आरोपी जीजा-साला के खिलाफ कार्रवाई की है. कड़ा धाम थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय दलित लड़की के साथ गैंगरेप कर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने रविवार शाम एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धीरज यादव और उसके साले पिंटू यादव के रूप में हुई है. दोनों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना 4 सितंबर की है, जब किशोरी सुबह साइकिल से पैसे लेने घर से निकली थी. शाम तक वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. देर शाम झाड़ियों में उसकी अर्धनग्न लाश मिली. शव के पास साइकिल पड़ी थी और शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे. इससे साफ था कि किशोरी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है. घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर एसपी राजेश कुमार ने जांच के लिए कई टीमें गठित कीं.

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी भागने की फिराक में हैं. कड़ा धाम थाना, पिपरी पुलिस और एसओजी ने संयुक्त घेराबंदी की. इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली लगी और वे गिरफ्तार हो गए. धीरज यादव (25) सौरई बुजुर्ग निवासी है, जबकि उसका साला पिंटू यादव (22) फतेहपुर जिले के थरियांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस ने उनके पास से तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

डीएसपी सिराथू सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके को दहला दिया है और लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

