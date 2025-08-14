महिला सिपाही के कमरे में घुसा कोबरा सांप, देखकर सभी पुलिस वालों के छूटे पसीने

यूपी के झांसी जिले के मोंठ कोतवाली में उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां तैनात एक महिला सिपाही के कमरे में अचानक कोबरा सांप घुस आया. सांप को देखकर मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी और अन्य स्टाफ के होश उड़ गए. सभी ने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और फौरन सांप पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया. करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ा गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली.

कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम

जानकारी के अनुसार, बुधवार की शाम मोंठ कोतवाली में रोजाना की तरह कामकाज चल रहा था. सूर्यास्त होने के कारण परिसर में हल्का अंधेरा होने लगा था. इसी बीच महिला सिपाही के आवासीय कमरे में अचानक एक काला सांप घुस आया. सांप को देखते ही वहां मौजूद महिला सिपाही ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास मौजूद पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे. पास से देखने पर पता चला कि यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि जहरीला कोबरा था.

पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप

कोबरा को देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए. सभी ने सावधानी बरतते हुए तुरंत कमरे से दूरी बना ली और किसी तरह महिला सिपाही को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस दौरान कोबरा कमरे के कोने में जाकर छिप गया, जिससे उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया.

सपेरे की टीम ने किया रेस्क्यू

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय सपेरे को कोतवाली बुलाया गया. सपेरा अपने साथ सांप पकड़ने का पूरा सामान लेकर मौके पर पहुंचा. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसने बड़ी सावधानी से कोबरा को पकड़ा और एक सुरक्षित डिब्बे में बंद कर दिया. सपेरे ने बताया कि यह वयस्क कोबरा था, जिसकी लंबाई करीब पांच फीट थी और यह काफी सक्रिय अवस्था में था.

राहत की सांस

कोबरा को सुरक्षित पकड़ने के बाद कोतवाली के कर्मचारियों ने चैन की सांस ली. पुलिसकर्मियों का कहना था कि सांप के कमरे में घुस आने से बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी, लेकिन समय रहते सभी बाहर निकल आए, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ.

गर्मी और बारिश में बढ़ जाती है सांपों की सक्रियता

वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बारिश और उमस भरे मौसम में सांप अक्सर खुले स्थानों से निकलकर ठंडे और सुरक्षित जगहों की तलाश में घरों या इमारतों में घुस आते हैं. पुलिस थानों और कोतवाली जैसे बड़े परिसरों में अक्सर खुले नाले, घास-फूस या पुराने सामान के ढेर होने से ऐसे घटनाक्रम की संभावना रहती है.

पुलिस ने बरती सावधानी

घटना के बाद मोंठ कोतवाली परिसर में आसपास के इलाकों की सफाई कराई जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को सतर्क रहने और रात के समय कमरों में प्रवेश से पहले अच्छी तरह निरीक्षण करने की हिदायत दी है.

