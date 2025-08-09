scorecardresearch
 

Feedback

CO अनुज चौधरी को मिला प्रमोशन, बने ASP, संभल विवाद से बटोरी थी सुर्खियां

संभल के चंदौसी सर्किल में तैनात चर्चित CO अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है. अब सरकार ने उन्हें ASP बना दिया है. 2012 में स्पोर्ट्स कोटे से पीपीएस अफसर के रूप में भर्ती हुए अनुज चौधरी संभल हिंसा, किष्किंधा रथयात्रा के दौरान गदा लेकर चलने और ‘होली साल में एक बार, जुमा 52 बार’ बयान के बाद सुर्खियों में आए थे.

Advertisement
X
सीओ अनुज चौधरी का हुआ प्रमोशन (Photo: ITG)
सीओ अनुज चौधरी का हुआ प्रमोशन (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी सर्किल में तैनात चर्चित CO अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है. अब वो ASP के पद पर काम करेंगे. प्रमोशन का आदेश जारी होने के बाद उनके सहयोगियों और जिले के अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी. SP केके बिश्नोई और ASP राजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस अवसर पर उन्हें अशोक स्तंभ लगाया.

अनुज चौधरी को मिला प्रमोशन

CO अनुज चौधरी 2012 में स्पोर्ट्स कोटे से PPS अफसर के रूप में पुलिस सेवा में आए थे, अपनी सख्त कार्यशैली और बेबाक बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहे हैं. संभल हिंसा के बाद उनकी भूमिका और त्वरित कार्रवाई ने उन्हें राज्य स्तर पर चर्चा में ला दिया था. इसके अलावा, किष्किंधा रथयात्रा के दौरान हाथ में गदा लेकर चलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

सम्बंधित ख़बरें

Two youths from Sambhal missing in Dharali (Photo- ITG)
'मजदूरी के पैसे लेकर वापस लौट आऊंगा', धराली आपदा में लापता हुए संभल के युवकों की लास्ट कॉल 
CM Yogi Adityanath (Photo Credit: PTI)
'हमारी सरकार में सभी सुरक्षित, केवल दंगाई असुरक्षित...', संभल में गरजे CM योगी, किया ये ऐलान 
Sambhal Insurance Scam
संभल में 'बीमा माफिया' गिरफ्तार... अब तक 67 लोग सलाखों के पीछे, 100 करोड़ का नेटवर्क बेनकाब 
संभल हिंसा के आरोपी जफर अली पर एक और मुकदमा
संभल हिंसा केस: जफर अली सहित 50-60 समर्थकों पर मुकदमा, जमानत मिलने पर निकाला गया था जुलूस 
जफर अली हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन करते हुए. (Photo: Abhinav Mathur/ITG)
संभल हिंसा के आरोपी जफर 131 दिन बाद रिहा, राजनीति में आने के दिए संकेत 

'होली साल में एक बार आती है' से बटोरी थी सुर्खियां

उनका एक बयान  'होली साल में एक बार आती है, लेकिन जुमा 52 बार काफी चर्चा में रहा था. उनके इस बयान पर सीएम योगी ने कहा था, 'पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा.' इस टिप्पणी ने अनुज चौधरी को और भी सुर्खियों में ला दिया था.

Advertisement

सख्त पुलिस अधिकारी माने जाते हैं अनुज चौधरी

अनुज चौधरी न केवल एक सख्त पुलिस अधिकारी माने जाते हैं, बल्कि वो अपने खेल और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. कई लोगों का कहना है कि उनकी कार्यशैली ने पुलिस विभाग की छवि को मजबूत किया है और अपराधियों में भय पैदा किया है.

CO अनुज चौधरी का ASP बनना न केवल उनके करियर की बड़ी उपलब्धि है. पुलिस विभाग में उनके साथी अफसरों का मानना है कि वो जहां भी तैनात होंगे, वहां कानून-व्यवस्था को मजबूती से कायम रखेंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement