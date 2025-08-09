CO अनुज चौधरी को मिला प्रमोशन, बने ASP, संभल विवाद से बटोरी थी सुर्खियां

उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी सर्किल में तैनात चर्चित CO अनुज चौधरी का प्रमोशन हो गया है. अब वो ASP के पद पर काम करेंगे. प्रमोशन का आदेश जारी होने के बाद उनके सहयोगियों और जिले के अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी. SP केके बिश्नोई और ASP राजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस अवसर पर उन्हें अशोक स्तंभ लगाया.

अनुज चौधरी को मिला प्रमोशन

CO अनुज चौधरी 2012 में स्पोर्ट्स कोटे से PPS अफसर के रूप में पुलिस सेवा में आए थे, अपनी सख्त कार्यशैली और बेबाक बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहे हैं. संभल हिंसा के बाद उनकी भूमिका और त्वरित कार्रवाई ने उन्हें राज्य स्तर पर चर्चा में ला दिया था. इसके अलावा, किष्किंधा रथयात्रा के दौरान हाथ में गदा लेकर चलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

'होली साल में एक बार आती है' से बटोरी थी सुर्खियां

उनका एक बयान 'होली साल में एक बार आती है, लेकिन जुमा 52 बार काफी चर्चा में रहा था. उनके इस बयान पर सीएम योगी ने कहा था, 'पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा.' इस टिप्पणी ने अनुज चौधरी को और भी सुर्खियों में ला दिया था.

सख्त पुलिस अधिकारी माने जाते हैं अनुज चौधरी

अनुज चौधरी न केवल एक सख्त पुलिस अधिकारी माने जाते हैं, बल्कि वो अपने खेल और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. कई लोगों का कहना है कि उनकी कार्यशैली ने पुलिस विभाग की छवि को मजबूत किया है और अपराधियों में भय पैदा किया है.

CO अनुज चौधरी का ASP बनना न केवल उनके करियर की बड़ी उपलब्धि है. पुलिस विभाग में उनके साथी अफसरों का मानना है कि वो जहां भी तैनात होंगे, वहां कानून-व्यवस्था को मजबूती से कायम रखेंगे.



