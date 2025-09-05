scorecardresearch
 

टीचर्स डे पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, अब सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलैस इलाज

उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को कैशलैस इलाज की सुविधा दी जाएगी. इस फैसले से प्रदेश के लगभग 9 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी राहत मिलेगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान (File Photo: ITG)
सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक दिवस के मौके पर टीचरों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अब प्रदेश के सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को कैशलैस उपचार की सुविधा मिलेगी. यह सुविधा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और वित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उपलब्ध होगी.

शिक्षा को मिला बड़ा तोहफा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनकी सेवा को देखते हुए सरकार ने उनके स्वास्थ्य को लेकर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि इस सुविधा के तहत प्रदेश के करीब 9 लाख परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. इसके साथ ही आने वाले समय में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने को लेकर कमेटी बनाई गई है

सरकार का कहना है कि अब इन कर्मचारियों को इलाज के दौरान पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. चाहे सामान्य बीमारी हो या गंभीर स्वास्थ्य समस्या, सभी का उपचार कैशलैस तरीके से होगा. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक और विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा.

टीचरों ने फैसले का किया स्वागत

इस फैसले का स्वागत शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े संगठनों ने किया है. उनका मानना है कि लंबे समय से शिक्षकों की सबसे बड़ी चिंता उनके स्वास्थ्य खर्च को लेकर थी, लेकिन अब सरकार की इस पहल से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.

इससे न केवल शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि उनकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. योगी सरकार की यह पहल शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत लाखों परिवारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं मानी जा रही है.

 

