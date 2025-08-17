कौशांबी में सर्राफा कारोबारी पर हमला, सोना-चांदी से भरा बैग लूटकर फरार बदमाश

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में अपराधियों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती दी है. रविवार सुबह चार हथियारबंद बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी पर हमला कर सोना-चांदी से भरा बैग लूट लिया. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

कारोबारी से लूट

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कारोबारी दीपक वर्मा सुबह करीब 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से गांव से दुकान की ओर जा रहे थे. जैसे ही वो कोरौना गांव के पास खदरी नदी पुल के पास पहुंचे, तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. लुटेरों ने दीपक वर्मा से सोना-चांदी के आभूषणों से भरा बैग छीनने की कोशिश की. जब वर्मा ने विरोध किया, तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी.

गोली लगने से घायल दीपक वर्मा को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. दीपक वर्मा कोरौना गांव के निवासी हैं और मंझनपुर कस्बे में उनकी सर्राफा की दुकान है.

लूट की जांच में जुटी पुलिस

मंझनपुर के सर्किल ऑफिसर (सीओ) शिवांक सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि कारोबारी की लिखित तहरीर मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी.

अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि लूटे गए बैग में कितने वजन और कितनी कीमत के आभूषण थे. इसकी जानकारी एफआईआर दर्ज होने और कारोबारी के बयान के बाद ही मिल सकेगी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है. लोग अपने-अपने कारोबार और घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल, इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है.

