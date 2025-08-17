scorecardresearch
 

Feedback

कौशांबी में सर्राफा कारोबारी पर हमला, सोना-चांदी से भरा बैग लूटकर फरार बदमाश

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में रविवार सुबह दिनदहाड़े सर्राफा कारोबारी पर हमला कर लुटेरों ने कीमती गहनों से भरा बैग लूट लिया. कारोबारी दीपक वर्मा अपने गांव से दुकान जा रहे थे तभी चार हथियारबंद बदमाशों ने उन पर गोली चला दी और बैग छीनकर फरार हो गए. घायल कारोबारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और एफआईआर दर्ज की जाएगी.

Advertisement
X
सर्राफा व्यापारी से लूट (Photo: AI-generated)
सर्राफा व्यापारी से लूट (Photo: AI-generated)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में अपराधियों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती दी है. रविवार सुबह चार हथियारबंद बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी पर हमला कर सोना-चांदी से भरा बैग लूट लिया. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है.

कारोबारी से लूट

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कारोबारी दीपक वर्मा सुबह करीब 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से गांव से दुकान की ओर जा रहे थे. जैसे ही वो कोरौना गांव के पास खदरी नदी पुल के पास पहुंचे, तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. लुटेरों ने दीपक वर्मा से सोना-चांदी के आभूषणों से भरा बैग छीनने की कोशिश की. जब वर्मा ने विरोध किया, तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी.

सम्बंधित ख़बरें

Lucknow News
लखनऊ में लुटेरे ने 3 लोगों को रौंदा, देखें VIDEO 
फतेहपुर विवाद मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी गई. (File Photo: ITG)
फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद: प्रयागराज कमिश्नर और IG रेंज ने शासन को भेजी रिपोर्ट, इन बातों का जिक्र 
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Arvind Sharma/ITG)
आगरा: व्यापार में हुआ घाटा तो बिजनेसमैन दोस्त को किया अगवा... चंद घंटों में पुलिस ने ऐसे सुलझाया केस 
flood in mp
कहीं सड़कें बहीं तो कहीं मदद के इंतजार में लोग... बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों में मचाई तबाही 
In Muzaffarnagar, a police officer beat a motorcyclist; the video went viral.
दरोगा ने लोगों के साथ मिलकर बाइक सवार को पीटा, वीडियो वायरल 

गोली लगने से घायल दीपक वर्मा को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. दीपक वर्मा कोरौना गांव के निवासी हैं और मंझनपुर कस्बे में उनकी सर्राफा की दुकान है.

लूट की जांच में जुटी पुलिस

मंझनपुर के सर्किल ऑफिसर (सीओ) शिवांक सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि कारोबारी की लिखित तहरीर मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी.

Advertisement

अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि लूटे गए बैग में कितने वजन और कितनी कीमत के आभूषण थे. इसकी जानकारी एफआईआर दर्ज होने और कारोबारी के बयान के बाद ही मिल सकेगी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है. लोग अपने-अपने कारोबार और घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल, इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement