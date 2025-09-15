scorecardresearch
 

Feedback

बुलंदशहर: लड़की को नशीली कोल्ड ड्रिंक दी, फिर 2 लड़कों ने किया गलत काम, मिली उम्रकैद की सजा

बुलंदशहर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने करण और सतवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोनों ने नशीली कोल्ड ड्रिंक देकर अपराध किया और वीडियो बनाकर शोषण किया. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की. कोर्ट ने दोनों पर 58,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश में सोमवार को एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में दो लोगों, करण और उनके जीजा सतवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष कोर्ट-1) मनोज कुमार सिंह (III) ने दोनों को दोषी ठहराया और प्रत्येक पर 58,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां दसवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ यह जघन्य अपराध हुआ था.

प्रोसिक्यूटर महेश राघव के अनुसार, यह घटना औरंगाबाद पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई. पीड़िता दसवीं कक्षा में पढ़ती थी. करण और सतवीर ने उसका पीछा किया और उसे बहला-फुसलाकर अपराध को अंजाम दिया. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोनों ने पहले लड़की को नशीली कोल्ड ड्रिंक दी, जिसके बाद उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया. इतना ही नहीं, उन्होंने इस अपराध का वीडियो भी बनाया और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर बार-बार लड़की का शोषण किया.

क्या था मामला?
पीड़िता के पिता ने 30 अप्रैल, 2022 को औरंगाबाद थाने में शिकायत दर्ज की थी. उन्होंने बताया कि करण उनकी बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था. एक दिन, जब वह कॉलेज से लौट रही थी, करण और सतवीर ने उसे रोका, नशीली कोल्ड ड्रिंक दी, और फिर उसके साथ गैंगरेप किया. इसके बाद, उन्होंने वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और अश्लील वीडियो को प्रसारित भी किया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

बुजुर्ग व्यक्ति लड़की को गोद में उठाकर अंधेरी जगह ले जाते देखा जा रहा है. (Photo: Screengrab)
गेहूं पिसाने आई लड़की से बुजुर्ग दुकानदार ने की रेप की कोशिश, VIDEO वायरल 
Police force present at the spot (Photo: Screengrab)
बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या, बेड पर खून से लथपथ मिली लाश  
मधुमक्खियों को भोजन की व्यवस्था कराता है ये शख्स- (Photo: Screengrab)
बुलंदशहर का ‘मधुमक्खी मैन’... शरीर पर हजारों लिपटीं, लेकिन एक ने भी नहीं काटा, Video Viral 
बड़ी मात्रा में नकली पनीर कहां हुआ जब्त? 
खराब पनीर को गड्ढे में डालकर नष्ट करती खाद्य विभाग की टीम. (Photo: Screengrab)
सेहत से खिलवाड़! दिल्ली एनसीआर आ रहा 1150 किलो नकली पनीर जब्त, खाद्य विभाग ने कराया नष्ट 
Advertisement

कोर्ट की कार्यवाही
मामले की सुनवाई पॉक्सो विशेष कोर्ट-1 में हुई. अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने करण और सतवीर को दोषी पाया. कोर्ट ने इस जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों को कठोर कारावास की सजा दी और जुर्माना भी लगाया. यह फैसला क्षेत्र में नाबालिगों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक सख्त संदेश देता है.

इस घटना ने बुलंदशहर में लोगों के बीच आक्रोश पैदा किया है. स्थानीय लोग महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. इस तरह की घटनाएं समाज में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं. कोर्ट के इस फैसले से लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement