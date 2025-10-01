scorecardresearch
 

कोर्ट मैरिज के लिए फोटो खिंचाने पहुंचा बॉयफ्रेंड... गर्लफ्रेंड के भाइयों ने कर दिया खौफनाक कांड

बुलंदशहर में कोर्ट परिसर के पास दिनदहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वह अपनी प्रेमिका संग शादी की औपचारिकता पूरी करने फोटो शॉप गया था. तभी प्रेमिका के भाइयों ने हमला कर दिया. मृतक हिस्ट्रीशीटर था और उस पर कई मुकदमे दर्ज थे. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, पुलिस जांच में जुटी है.

प्रेमिका ने भाईयों ने चाकू गोदकर ले ली प्रेमी की जान (Photo: ITG)
प्रेमिका ने भाईयों ने चाकू गोदकर ले ली प्रेमी की जान (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में आज दिनदहाड़े कोर्ट परिसर के निकट स्थित फोटो स्टेट- फोटोशॉप में घुसकर एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई पुलिस ने मौके पर पहुंचे शव को जिला अस्पताल भेज दिया.

कोतवाली नगर क्षेत्र के नरसल घाट का रहने वाला मृतक नाइफ पुत्र आबिद कोतवाली नगर का हिस्ट्री शीटर बदमाश है नाइफ का अपनी ही पड़ोस और परिवार की लड़की से प्रेम संबंध चल रहे थे दो दिन पहले नाइफ अपनी प्रेमिका नसरीन को लेकर कहीं चला गया था. नसरीन के परिजनों ने नाइफ के विरुद्ध कोतवाली नगर में युवती को भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

मंगलवार को नाइफ और नसरीन शादी करने के लिए कोर्ट गए थे. वहां वो अपनी शादी की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए फोटो की दुकान में फोटो खिंचवा रहे थे तभी नसरीन के भाइयों को पता चला कि वे लोग  शादी करने जा रहे हैं. इस बात से गुस्साए दोनों भाई फोटोशॉप पर पहुंच गए और फोटो खिंचवा रहे नाइफ की चाकू से वार कर हत्या कर दी. 

घटनास्थल पर शोर मचते ही दोनों आरोपी मौके से भाग खड़े हुए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नाइफ को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. नाइफ के साथ आयी उसकी प्रेमिका नसरीन ने पुलिस को बताया कि उसके भाइयों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने जब नाइफ की कुंडली का पता लगाया तो मालूम हुआ कि नाइफ कोतवाली नगर का हिस्ट्री सीटर बदमाश है. उसपर चोरी, चेन स्नेचिंग आदि के मुकदमे हैं. 

घटना के बाद से पुलिस मौके पर सीसीटीवी को खंगाल रही है. साथ ही आसपास के लोगों से और दुकानदार से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है.  पुलिस नसरीन के बयान भी ले रही है. घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है. नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित कोर्ट परिसर और वकीलों के चैम्बर के बीच की सड़क पर स्थित फोटो शॉप की दुकान की घटना से सभी के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.
 
 

 

---- समाप्त ----
