गोरखपुरः सुहागरात पर भड़की दुल्हन, शादी के अगले दिन ही कर दी तलाक की मांग, बोली- दूल्हा शारीरिक रूप से अक्षम

यूपी के गोरखपुर में एक दुल्हन सुहागरात के दिन भड़क गई. उसने शादी के अगले ही दिन अपने पति पर 'शारीरिक अक्षमता' का आरोप लगा दिया. दुल्हन ने अब तलाक की मांग की है. मामला तब सुर्खियों में आया जब दुल्हन के पिता ने थाने पर लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया कि दूल्हा शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और धोखा देकर यह शादी की गई है.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, दोनों परिवारों को बुलाकर दो दिनों से लगातार पंचायत कराई गई लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला. लड़का यानी दूल्हा बीटेक पास है और किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. उसकी शादी बेलीपार क्षेत्र की रहने वाली लड़की से धूमधाम से संपन्न हुई थी.

सुहागरात के बाद पत्नी ने अपने पति पर शारीरिक रूप से अक्षम होने का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग कर दी. जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया. इस तनाव को कम करने की कोशिश सहजनवा थाने की पुलिस ने की लेकिन कोई हल नहीं निकला.

दोनों परिवारों की सहमति से लड़के का मेडिकल परीक्षण भी हुआ मगर मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने तलाक की मांग और तेज कर दी है. दुल्हन पक्ष मानने को तैयार नहीं है. फिलहाल, सहजनवा थाने की पुलिस मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि और उसकी वैधता को जांच के लिए भेज दिया है.

Advertisement

इस पूरे मामले में सहजनवा थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि बेलीपार के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के दूल्हे की शारीरिक क्षमता को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है. सहमति बनने पर ठीक है, अन्यथा पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी. कानून-व्यवस्था संबंधी कोई दिक्क्त नहीं है.

---- समाप्त ----