दो तमंचे जींस में, दो हाथ में और फिर हवाई फायरिंग...बिजनौर में युवक का वीडियो वायरल

बिजनौर के नांगल सोती क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवक चार तमंचों के साथ हवाई फायरिंग करता दिख रहा है. वीडियो ने प्रशासन की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

बिजनौर में चार तमंचों के साथ युवक का वीडियो वायरल (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक का चार तमंचों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक खुलेआम कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए हवाई फायरिंग करता भी नजर आ रहा है.

वायरल फुटेज में युवक के दोनों हाथों में हथियार हैं, जिनसे वहहवाई फायरिंग कर रहा है. इसके अलावा उसने अपनी पैंट में भी दो तमंचे दबा रखे हैं. यह नजारा देखकर साफ झलकता है कि युवक को शासन-प्रशासन का कोई भय नहीं है. खुलेआम इस तरह का प्रदर्शन स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो जनपद बिजनौर के थाना नांगल सोती क्षेत्र का बताया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में यह सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में अवैध हथियार युवाओं के पास पहुंच कैसे रहे हैं. पिछले कुछ समय में जिले से ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जो प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं.

मामले पर बिजनौर पुलिस ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर बताया कि वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है. थाना प्रभारी नांगल को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो में दिख रहा युवक कौन है और उसके पास हथियार कहां से आए. फिलहाल प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
