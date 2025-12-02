तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक और पिकअप को मारी टक्कर, बिजनौर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत

बिजनौर में सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई. यह हादसा शेरकोट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर मुबारकपुर कुंडे के पास हुआ. जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले एक बाइक को जोरदार टक्कर मारकर उड़ा दिया और इसके बाद सामने से आ रही एक पिकअप को भी टक्कर मार दी.

हादसे में बाइक सवार लखीमपुर खीरी के बिछवी गांव निवासी रंजीत और लाला पुत्र भैय्या लाल की मौत हो गई. पिकअप चालक फिरोज भी इस भीषण टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में उसकी भी मौत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर बाइक और पिकअप को करीब 30 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और हाईवे की रेलिंग तक तोड़ दी। हादसे के बाद पिकअप पलट गई और बाइक के परखच्चे उड़ गए.

तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को मारी टक्कर

घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया. मौके पर पहुंचे एसपी पूर्वी धामपुर एके. श्रीवास्तव ने तुरंत जांच के आदेश दिए. पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

जांच में यह बात सामने आई कि रामगंगा पुल की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके कारण हाईवे को वनवे कर दिया गया था. पुलिस का कहना है कि यह भी इस हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है. वनवे होने की वजह से वाहनों को एक ही तरफ से गुजरना पड़ रहा था और किसी भी तरफ से गलत अनुमान हादसे में बदल सकता था. वहीं लखनऊ में भी सोमवार देर शाम सड़क हादसे में दो लोगों की मौत की सूचना मिली है. पुलिस ने बताया कि सभी मामलों में आगे की कार्रवाई की जा रही है और हादसे के असल कारणों की जांच जारी है.

