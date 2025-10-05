scorecardresearch
 

तेज रफ्तार टैंकर पुलिया तोड़कर नदी में गिरा, दो लोगों की गई जान

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रविवार तड़के बड़ा हादसा हुआ. लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया. इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस और राहत दल ने काफी मशक्कत के बाद वाहन के केबिन को काटकर शवों को बाहर निकाला. दोनों मृतक रामपुर के पिपली गांव के निवासी थे. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

नदी में टैंकर गिरने से दो की मौत (Photo: AI-generated)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रविवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक बड़ा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा. हादसा इतना भीषण था कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक और क्लीनर उसमें फंस गए.

अफजलगढ़–काशीपुर हाइवे पर हादसा

पुलिस के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 2:30 बजे अफजलगढ़–काशीपुर मार्ग पर हुई. बताया गया कि टैंकर तेज रफ्तार में था और अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गया. टैंकर ने पुलिया की रेलिंग तोड़ दी और सीधे नदी में जा समाया. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी. इसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया.

पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर गैस से भरे टैंकर के केबिन को गैस कटर की मदद से काटा. कई घंटों के प्रयास के बाद केबिन में फंसे चालक और क्लीनर के शव बाहर निकाले जा सके. मृतकों की पहचान सतपाल (35) और रॉबिन (32) के रूप में हुई है. दोनों रामपुर जिले के टांडा क्षेत्र के पिपली गांव के रहने वाले थे.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

अफजलगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे की पूरी जांच की जा रही है. घटना की जानकारी मिलने पर मृतकों के परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद घरों में कोहराम मच गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग बेहद खतरनाक है और यहां पहले भी हादसे हो चुके हैं. पुलिया पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिसके चलते बड़े वाहनों का फिसलकर नदी में गिरना कोई नई बात नहीं है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला वाहन के अनियंत्रित होने का प्रतीत हो रहा है. हालांकि यह भी जांच की जाएगी कि कहीं वाहन में तकनीकी खराबी तो नहीं थी. फिलहाल दोनों मृतकों के परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया गया है.
 

