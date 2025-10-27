शादीशुदा गर्लफ्रेंड का टॉर्चर! ब्लैकमेलिंग से तंग प्रेमी ने महिला का गला काटकर फेंका

दो दिन पहले उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नगीना क्षेत्र के गांव जीतपुर पलड़ी में रात में सड़क किनारे झाड़ियां में एक महिला की गला कटी लाश पड़ी मिली थी. लाश मिलने की सूचना पर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन तब तक लाश की पहचान नहीं हो पाई थी. पुलिस ने अगले दिन जांच करते हुए महिला की पहचान कराई तो उसकी पहचान नहटौर निवासी हिना पत्नी नजाकत के रूप में हुई.

लाश मिलने के बाद हिना के पति नजाकत ने बिजनौर शहर के मोहल्ला मिर्दगान निवासी माजिद और उसके दोस्त सुल्तान के खिलाफ घर से पत्नी को ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी माजिद को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में माजिद ने बताया कि हिना से उसके पिछले 5 साल से प्रेम संबंध थे और यह जानकारी उसके परिवार वालों को भी थी. हिना उससे लगातार कई बार लाखों रुपए ले चुकी थी और वह जिस घर में रहती है वह मकान भी उसने अपनी ही पैसों से बनवा कर हिना को दिया था लेकिन इसके बाद भी वह उससे लगातार पैसों की मांग करती रहती थी. अब स्थिति आ गई थी कि पैसे ना देने पर वह उसे बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी.

Advertisement

इसी बात से तंग होकर माजिद ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इस योजना में उसने अपने चांदपुर निवासी दोस्त सुल्तान को शामिल किया और 23 अक्टूबर की रात को वह दोनों उसे घर से अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए. उन्होंने रास्ते में गाड़ी के अंदर ही हिना की की गला काटकर हत्या कर दी और लाश को नगीना में गागन नदी के पास झाड़ियां में फेंक दिया.

दोनों वहां से फरार हो गए. पुलिस ने माजिद के बयानों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त छुरी और वह गाड़ी भी बरामद कर ली जिसके अंदर हत्या की गई थी. पुलिस अब माजिद के दोस्त सुल्तान की तलाश कर रही है और मजीद को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हिना 6 बच्चों की मां थी जिसमें सबसे छोटा बच्चा दो साल का है.

---- समाप्त ----