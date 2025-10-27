scorecardresearch
 

शादीशुदा गर्लफ्रेंड का टॉर्चर! ब्लैकमेलिंग से तंग प्रेमी ने महिला का गला काटकर फेंका

बिजनौर के नगीना क्षेत्र में मिली महिला की लाश की पहचान नहटौर निवासी हिना के रूप में हुई. जांच में पता चला कि हिना की हत्या उसके प्रेमी माजिद ने की, जो उससे पैसे मांगने और धमकियों से तंग आ चुका था. माजिद ने दोस्त सुल्तान संग हिना की गला काटकर हत्या की और लाश झाड़ियों में फेंक दी. पुलिस ने माजिद को गिरफ्तार कर लिया है.

ब्लैकमेलिंग से तंग प्रेमी ने महिला का गला काटकर फेंका (Photo: ITG)
ब्लैकमेलिंग से तंग प्रेमी ने महिला का गला काटकर फेंका (Photo: ITG)

दो दिन पहले उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नगीना क्षेत्र के गांव जीतपुर पलड़ी में रात में सड़क किनारे झाड़ियां में एक महिला की गला कटी लाश पड़ी मिली थी. लाश मिलने की सूचना पर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन तब तक लाश की पहचान नहीं हो पाई थी. पुलिस ने अगले दिन जांच करते हुए महिला की पहचान कराई तो उसकी पहचान नहटौर निवासी हिना पत्नी नजाकत के रूप में हुई. 

लाश मिलने के बाद हिना के पति नजाकत ने बिजनौर शहर के मोहल्ला मिर्दगान निवासी माजिद और उसके दोस्त सुल्तान के खिलाफ घर से पत्नी को ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी माजिद को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में माजिद ने बताया कि हिना से उसके पिछले 5 साल से प्रेम संबंध थे और यह जानकारी उसके परिवार वालों को भी थी. हिना उससे लगातार कई बार लाखों रुपए ले चुकी थी और वह जिस घर में रहती है वह मकान भी उसने अपनी ही पैसों से बनवा कर हिना को दिया था लेकिन इसके बाद भी वह उससे लगातार पैसों की मांग करती रहती थी. अब स्थिति आ गई थी कि पैसे ना देने पर वह उसे बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी.

सम्बंधित ख़बरें

man slit his throat in police lockup Pratapgarh (Photo- ITG)
प्रतापगढ़ में युवक ने पुलिस लॉकअप में काटा अपना गला, दारोगा सस्पेंड 
SNAKE BITE brother died
घर पर सो रहे भाई- बहन को सांप ने काटा, सूना हुआ घर का आंगन, परिवार में पसरा मातम  
बिजनौर से गायब हुई लड़की, देहरादून में मिली  
Drone searches for girl in Bijnor farm (Photo- ITG)
बिजनौर के खेत में घुसी लड़की, देहरादून में मिली! दिनभर ड्रोन से चलती रही खोजबीन  
Video of a tractor crushing a man in Bijnor goes viral (Photo- Screengrab)
बिजनौर में दबंगों ने दिवाली मना रहे युवकों पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, दो गिरफ्तार 
इसी बात से तंग होकर माजिद ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इस योजना में उसने अपने चांदपुर निवासी दोस्त सुल्तान को शामिल किया और 23 अक्टूबर की रात को वह दोनों उसे घर से अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए. उन्होंने रास्ते में गाड़ी के अंदर ही हिना की की गला काटकर हत्या कर दी और लाश को नगीना में गागन नदी के पास झाड़ियां में फेंक दिया.

दोनों वहां से फरार हो गए. पुलिस ने माजिद के बयानों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त छुरी और वह गाड़ी भी बरामद कर ली जिसके अंदर हत्या की गई थी. पुलिस अब माजिद के दोस्त सुल्तान की तलाश कर रही है और मजीद को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हिना 6 बच्चों की मां थी जिसमें सबसे छोटा बच्चा दो साल का है.

 

