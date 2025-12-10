scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'क्राइम पेट्रोल' देखकर घर से भागीं छात्राएं! झुमके बेचे, फैक्ट्री में की नौकरी, 24 दिन बाद पंजाब से बरामद; जानिए बिजनौर की हैरान करने वाली कहानी

बिजनौर से 15 नवंबर को लापता हुईं दो नाबालिग छात्राएं 24 दिन बाद पंजाब के लुधियाना में कपड़े की फैक्ट्री से बरामद हुई हैं. घर की बंदिशों से परेशान होकर उन्होंने 'आजाद जिंदगी' जीने के लिए घर छोड़ा था और 'क्राइम पेट्रोल' सीरियल देखकर भागने की योजना बनाई थी.

Advertisement
X
बिजनौर से गायब हुई लड़कियों को बरामद करने वाली पुलिस टीम (Photo- ITG)
बिजनौर से गायब हुई लड़कियों को बरामद करने वाली पुलिस टीम (Photo- ITG)

यूपी के बिजनौर से पिछले महीने लापता हुईं दो नाबालिग छात्राएं 24 दिन बाद पंजाब के लुधियाना से सकुशल बरामद कर ली गई हैं. पुलिस ने उन्हें एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हुए पकड़ा. दोनों छात्राओं ने 'आजाद जिंदगी' जीने के लिए घर छोड़ा था और इस भागने की योजना 'क्राइम पेट्रोल' सीरियल देखकर बनाई थी.

स्कूल जाने के बहाने घर से निकली थीं 

आपको बता दें कि बिजनौर के गांव से गायब हुईं दो नाबालिग छात्राएं पुलिस द्वारा बरामद कर ली गईं हैं. ये छात्राएं 24 दिन बाद बरामद हुईं हैं. मंगलवार को पंजाब के लुधियाना में एक कपड़े की फैक्ट्री से इनकी बरामदगी हुई. घर की बंदिशों से परेशान होकर आजाद जीवन जीने के लिए वे निकली थीं. दोनों ने टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखकर भागने की योजना बनाई थी. 15 नवंबर को वे स्कूल जाने के बहाने घर से निकल गई थीं और फिर वापस नहीं लौटीं. 

सम्बंधित ख़बरें

आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. (Photo: Representational)
नाबालिग के साथ रेप कर वीडियो बनाया, फिर दोस्त के साथ मिलकर कर दिया वायरल 
leaders met with Bijnor police over the girls disappearance (Photo- ITG)
बिजनौर से गायब हुईं 2 छात्राओं का 24 दिन बाद भी सुराग नहीं, पुलिस की 28 टीमें लगीं  
Poision Because Her Boyfriend Engage With Other Girl
शादी का वादा कर सिपाही ने बनाए शारीरिक संबंध, नाराज युवती ने खाया जहर, जानें पूरा मामला  
Man arrested by police
नीचे गिरा आधार कार्ड तो खुली पोल..., सौरभ बनकर फैजान ने फंसाया था मोहब्बत के जाल में  
टॉफी की वजह से बच्चे की मौत. (Photo: Representational )
बिजनौर में टॉफी गले में फंसने से दो साल के बच्चे की मौत, सांस नहीं ले पाया मासूम 

28 टीमों की लंबी तलाश

बिजनौर के अलग-अलग दो गांवों की रहने वाली कक्षा 9 और इंटर की ये छात्राएं 15 नवंबर को लापता हुई थीं. इनकी बरामदगी को लेकर किसान संगठन और परिवार धरने पर थे, और महिला आयोग भी पुलिस पर दबाव बना रहा था. कोई फोन इस्तेमाल न होने के कारण पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी. पुलिस की 28 टीमें, जिनमें करीब 135 पुलिसकर्मी, स्वाट और एसओजी शामिल थे, इनकी तलाश में जुटी थीं.

Advertisement

बिजनौर से लुधियाना तक का सफर

एसपी अभिषेक झा के अनुसार, दोनों ने पहले बिजनौर से सहारनपुर के लिए बस पकड़ी. वहां से वे बांद्रा जाने वाली ट्रेन में सवार होकर गुजरात के सूरत में उतरीं. इसके बाद अजमेर की ट्रेन से रतलाम गईं, वहां रुकीं और फिर जम्मू की ट्रेन में सवार होकर पंजाब के लुधियाना पहुंचीं. पुलिस ने 66 से 67 रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए.

2000 रुपये और झुमके का सहारा

छात्राओं ने 20 नवंबर को लुधियाना पहुंचकर एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी शुरू की और वहीं कमरा लेकर रहने लगी थीं. प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि उनके पास खर्च के लिए सिर्फ 2000 रुपये और दूसरी छात्रा के पास कानों में पहने हुए झुमके थे, जिसे उन्होंने बेच दिया था. घर की बंदिशें, जैसे कि इंटर के बाद शादी का दबाव और जीवनशैली पर रोक-टोक, उनके भागने का मुख्य कारण था. अब दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement