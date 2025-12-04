scorecardresearch
 
सुहागरात में 1 बजे खुली दूल्हे की नींद, देखा तो दुल्हन गायब, खोजने निकला पूरा ससुराल तो...  

बिजनौर जिले में नहटौर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सुहागरात पर ही नई-नवेली दुल्हन ससुराल से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई. रातभर हड़कंप और तलाश के बाद दुल्हन गांव के बाहरी रास्ते पर मिली. जांच में सामने आया कि दुल्हन शादी से पहले एक अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध में थी.

सुहागरात में 1 बजे खुली दूल्हे की नींद, देखा तो दुल्हन गायब (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में एक अजीबो-ग़रीब मामला सामने आया है, जिसमें नई-नवेली दुल्हन सुहागरात पर ही ससुराल से लापता हो गई. रविवार रात शादी के बाद सोमवार सुबह विदा होकर आई दुल्हन पूरे दिन ससुराल में रही, लेकिन रात होते ही वह अचानक बिना बताए गायब हो गई. जब पति की नींद खुली और दुल्हन को पास नहीं पाया, तो उसके होश उड़ गए.

सूचना मिलते ही पुलिस ने गांव के लोगों के साथ मिलकर तलाश अभियान चलाया. लगभग डेढ़ बजे रात में दुल्हन गांव के बाहरी रास्ते पर मिल गई. उसके मिलते ही दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पहले तीखी नोकझोंक हुई और आरोप-प्रत्यारोप लगे. स्थिति को शांत कराने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी. आखिरकार समझौते के बाद मामला शांत हुआ.

पति का कहना है कि दुल्हन का व्यवहार संदिग्ध रहा और वह उसे साथ रखने के लिए तैयार नहीं है. दूसरी ओर, दुल्हन के मायके पक्ष ने भी अपनी बात पर ज़ोर दिया, लेकिन अंत में दोनों परिवारों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से साफ़ इनकार कर दिया. पुलिस ने औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद दुल्हन को उसके मायके वालों को सौंप दिया.

धामपुर सीओ अभय कुमार पांडेय ने आज तक को बताया कि जांच में सामने आया कि दुल्हन शादी से पहले किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध में थी, जो खुद शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है. परिवार ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी, लेकिन दुल्हन अपने प्रेम संबंध को पीछे नहीं छोड़ सकी और शादी के बाद पहली रात में ही घर छोड़कर भाग गई.

फिलहाल मामला शांत हो चुका है और दोनों परिवार अलग-अलग लौट गए हैं. दूल्हे ने साफ़ कर दिया है कि वह अब दुल्हन को अपने साथ नहीं रखेगा, जबकि दुल्हन अपने मायके में ही रही है. सोशल मीडिया और स्थानीय इलाके में यह घटना लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है.

---- समाप्त ----
