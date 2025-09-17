शुगर मिल के टैंकर में दो लड़कों की लाश...मचा हड़कंप, फैक्ट्री के गार्ड और अधिकारी गायब

उत्तर प्रदेश में बिजनौर की धामपुर शुगर मिल के वेस्टेज प्लांट के टैंकर में दो युवकों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया. ये शव एक ड्राइवर और उसके दोस्त के थे. लाश की सूचना मिलते हैं मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई इस दौरान शुगर मिल के गार्ड और अधिकारी मौके से नदारद हो गए जबकि ग्रामीणों ने वहां पर जमकर हंगामा किया.उनकी पुलिस से भी कई बार नोकझोंक हुई. परिजनों ने दोनों की हत्या कर टैंकर के अंदर लाश डालने का आरोप लगाया है.

धामपुर के गांव सरकार का निवासी मुकेश, चीनी मिल में टैंकर ले जाने वाले ट्रैक्टर पर चालक था और उसका पड़ोस के गांव पल्ला वाला निवासी सलमान से काफी दोस्ती थी. मुकेश के परिजनों ने बताया कि वह सवेरे 8:00 बजे काम के लिए घर से निकला था जबकि सलमान के भाई अरमान का कहना है कि उसका भाई सलमान मंगलवार की दोपहर घर से धामपुर के लिए कहकर निकला था. दोनों की लाश टैंकर के अंदर मिलने से गांव परिवार वालों में कोहराम मच गया है .

पुलिस ने दोनों के लाशों को टैंकर से निकलवाया और जब पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगी तो परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया. इधर, पुलिस का कहना है कि टैंकर की सफाई करते हुए उसमें बनी गैस के कारण दोनों की मौत होने की आशंका है. जबकि परिजनों और ग्रामीणों को पुलिस की यह थ्योरी समझ में नहीं आ रही. इसी के चलते ग्रामीणों ने दोनों की लाश को नहीं उठने दिया और काफी देर तक हंगामा किया. उनका सीधा आरोप है कि उनके बच्चों की हत्या करने के बाद लाश को टैंकर के अंदर डाला गया है क्योंकि टैंकर के अंदर एक के ऊपर एक युवक की लाश पड़ी हुई थी और उनके हल्की चोट भी दिखाई दे रही थी. उनका यह भी कहना था कि वह दोनों टैंकर के अंदर क्या करने पहुंचे क्योंकि टैंकर में कोई ऐसा काम या सफाई वाला मामला नहीं था.

फिलहाल घंटे की मेहनत के बाद पुलिस परिजनों को समझने में सफल हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने का आश्वासन देकर दोनों की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

