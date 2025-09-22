scorecardresearch
 

Feedback

भदोही: क्लास में छात्रों को गलत तरीके से छूता था टीचर, करता था अश्लीलता, सस्पेंड होने के बाद हुआ गिरफ्तार

भदोही जिले के सुरियावां विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक सत्य प्रकाश गौतम पर छात्राओं से अश्लील हरकतें और गंदी बातें लिखने का आरोप लगा. ग्रामीणों के विरोध के बाद उन्हें निलंबित किया गया. एक छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

Advertisement
X
स्कूल में ही सो जाता था टीचर. (Photo: Screengrab)
स्कूल में ही सो जाता था टीचर. (Photo: Screengrab)

भदोही जिले में पुलिस ने एक ऐसे सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया है जो विद्यालय की कक्षा में छात्र छात्राओं से अश्लीलता करता और अश्लील बातें ब्लैकबोर्ड पर लिख देता. उसका जब मन करता वो क्लास रूम में ही सो जाता. कोई इस बात की शिकायत करता तो उसे फर्जी एससी एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देता. लेकिन धीरे धीरे शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आ आ गई, जिसपर पहले उसे निलंबित किया गया फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखाया.

यह पूरा मामला जिले के सुरियावां विकास खंड के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर सहायक अध्यापक के तौर पर तैनात सत्य प्रकाश गौतम पर बच्चों से अश्लीलता करने का आरोप है. मामला करीब चार दिन पहले का है जब छात्राओं से अश्लीलता करने और ब्लैकबोर्ड पर सुहागरात की क्रिया जैसी बातें लिखने वाले शिक्षक सत्यप्रकाश गौतम के खिलाफ ग्रामीण विद्यालय पर धमक पड़े. विवाद बढ़ा तो हंगामे जैसी स्थिति हो गई. 

पूरे मामले में पुलिस और शिक्षा विभाग में शिकायत किया गया कि शिक्षक सत्य प्रकाश गौतम आए दिन बच्चों से उनकी बुआ चाची के बारे में अश्लील टिप्पणी करता है. एक छात्रा से अश्लीलता करते हुए उसे गलत तरीके से छुआ. ब्लैक बोर्ड पर गंदी बातें लिखी. साथ ही क्लास रूम में सोने का वीडियो भी वायरल है.

सम्बंधित ख़बरें

अहमदाबाद में AIMIM के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विरोध में प्रदर्शन किया. (Photo: ITG)
कानपुर से उठे 'I Love Muhammad' ट्रेंड पर मचा बवाल, आखिर क्यों देशभर में मुस्लिम निकाल रहे हैं जुलूस? 
Tension in Bhadohi-Vadodara due to social media posts; police action.
वडोदरा में सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, नवरात्रि पंडाल पर हुआ पथराव 
accused escaped by dodging police (Photo- representational)
भदोही: गैंगस्टर अतीक अहमद पुलिस कस्टडी से फरार, दो सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड 
बेटे का आरोप है कि पिता जमीन बेचते थे. (Photo: Screengrab)
प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने पिता की गला दबा कर ले ली जान, फिर करंट से मौत होने की रचा ड्रामा 
Encounter
महिला का मंगलसूत्र लूटने वाला 25 हजार का इनामी बदमाश अरेस्ट, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली  
Advertisement

शिक्षक हुआ निलंबित
इस पूरे मामले में खंड शीशा अधिकारी यशवंत सिंह ने पूरे मामले की जांच करते हुए अध्यापक को निलंबित करने की संस्तुति की. रिपोर्ट पर बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर दिया. खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षक सत्य प्रकाश गौतम की लगातार शिकायत मिल रही थी. वह स्कूल में समय से नहीं आते. कई बार मेरे द्वारा वेतन रोकने सहित अन्य कार्रवाई की गई साथ ही अभिभावकों ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

वही इस मामले में एक छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक सत्य प्रकाश गौतम को गिरफ्तार कर किया है. गिरफ्तारी से पहले पत्रकारों बात करते हुए शिक्षक ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि बच्चों को बताया गया है कि वो मस्ती के साथ पढ़ें और पढ़ाए हुए बातों को अलग तरह से लेंगे तो उसमें अश्लीलता झलकेगी.

वहीं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि इस मामले में एक अभिभावक के तरफ से शिकायत मिली थी जिसमें आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement