भदोही: क्लास में छात्रों को गलत तरीके से छूता था टीचर, करता था अश्लीलता, सस्पेंड होने के बाद हुआ गिरफ्तार

भदोही जिले में पुलिस ने एक ऐसे सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया है जो विद्यालय की कक्षा में छात्र छात्राओं से अश्लीलता करता और अश्लील बातें ब्लैकबोर्ड पर लिख देता. उसका जब मन करता वो क्लास रूम में ही सो जाता. कोई इस बात की शिकायत करता तो उसे फर्जी एससी एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देता. लेकिन धीरे धीरे शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आ आ गई, जिसपर पहले उसे निलंबित किया गया फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखाया.

यह पूरा मामला जिले के सुरियावां विकास खंड के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर सहायक अध्यापक के तौर पर तैनात सत्य प्रकाश गौतम पर बच्चों से अश्लीलता करने का आरोप है. मामला करीब चार दिन पहले का है जब छात्राओं से अश्लीलता करने और ब्लैकबोर्ड पर सुहागरात की क्रिया जैसी बातें लिखने वाले शिक्षक सत्यप्रकाश गौतम के खिलाफ ग्रामीण विद्यालय पर धमक पड़े. विवाद बढ़ा तो हंगामे जैसी स्थिति हो गई.

पूरे मामले में पुलिस और शिक्षा विभाग में शिकायत किया गया कि शिक्षक सत्य प्रकाश गौतम आए दिन बच्चों से उनकी बुआ चाची के बारे में अश्लील टिप्पणी करता है. एक छात्रा से अश्लीलता करते हुए उसे गलत तरीके से छुआ. ब्लैक बोर्ड पर गंदी बातें लिखी. साथ ही क्लास रूम में सोने का वीडियो भी वायरल है.

शिक्षक हुआ निलंबित

इस पूरे मामले में खंड शीशा अधिकारी यशवंत सिंह ने पूरे मामले की जांच करते हुए अध्यापक को निलंबित करने की संस्तुति की. रिपोर्ट पर बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर दिया. खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षक सत्य प्रकाश गौतम की लगातार शिकायत मिल रही थी. वह स्कूल में समय से नहीं आते. कई बार मेरे द्वारा वेतन रोकने सहित अन्य कार्रवाई की गई साथ ही अभिभावकों ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

वही इस मामले में एक छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक सत्य प्रकाश गौतम को गिरफ्तार कर किया है. गिरफ्तारी से पहले पत्रकारों बात करते हुए शिक्षक ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि बच्चों को बताया गया है कि वो मस्ती के साथ पढ़ें और पढ़ाए हुए बातों को अलग तरह से लेंगे तो उसमें अश्लीलता झलकेगी.

वहीं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि इस मामले में एक अभिभावक के तरफ से शिकायत मिली थी जिसमें आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

