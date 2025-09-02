भदोही: देर रात तक बैठकर पी शराब, फिर एक के बाद एक तोड़ दी हनुमान जी की 2 प्रतिमा, आरोपी हुए गिरफ्तार

भदोही जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में दो युवकों ने हनुमान जी की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया. यह घटना सोमवार देर रात की है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच जारी है.

शराब पीकर हनुमान प्रतिमा तोड़ी

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी जिले के चोलापुर निवासी गोविंद वनवासी सोमवार को अपने रिश्तेदार लालजी वनवासी के घर भदोही जिले के पिपरी पहुंचे थे. वहां दोनों ने देर रात तक बैठकर शराब पी. नशे में धुत होने के बाद दोनों ने पिपरी इलाके में सड़क किनारे लगी एक हनुमान प्रतिमा को तोड़ दिया. इसके बाद वे एक स्कूल परिसर में पहुंचे और वहां बने मंदिर में स्थापित दूसरी हनुमान प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.

घटना की जानकारी होते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सुबह जब लोगों ने टूटी हुई प्रतिमाएं देखीं तो गुस्सा फूट पड़ा. देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई और लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लिया.

Advertisement

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु ने बताया कि मामले को लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गईं. मंगलवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी एक घर में छिपे हुए हैं. दबिश देकर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों आरोपी शराब के नशे में थे और उसी दौरान उन्होंने प्रतिमाओं को क्षति पहुंचाई. उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस मामले को लेकर पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है.

इस बीच, प्रशासन ने तत्काल नई हनुमान प्रतिमा स्थापित कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, बुधवार सुबह प्रतिमा का विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा कर पूजा-अर्चना की जाएगी. इसके बाद इलाके की स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा.

पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, स्थानीय लोग पुलिस की तत्परता की सराहना कर रहे हैं कि घटना के कुछ घंटों के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

---- समाप्त ----