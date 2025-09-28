scorecardresearch
 

बरेली हिंसा में अब तक 49 उपद्रवी गिरफ्तार, पुलिस ने रातभर की छापेमारी, 2500 लोगों पर FIR

बरेली हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 49 लोगों को अरेस्ट किया है. 10 एफआईआर में 180 नामजद और 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. बरेली के एसएसपी ने बताया कि हिंसा के मामले में कुल 10 FIR दर्ज की गईं, जिनमें से कोतवाली थाने में 5, बरादली में 2, प्रेमनगर में 1 और कैंट में 1 FIR दर्ज है.

बरेली में 'I Love Muhammad' कैंपेन के दौरान हिंसा हुई थी (Photo: PTI)
यूपी के बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसा हुई थी. इस मामले में पुलिस ने अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पिछले दिन यानी शनिवार को मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद रातभर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 41 और आरोपियों को पकड़ा. इस तरह अब तक कुल 49 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है. इसके अलावा 9 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि 180 नामजद लोगों के खिलाफ दंगा और अन्य आरोपों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं. नामजद आरोपियों में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख रजा खान भी शामिल हैं, जिन पर कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने का आरोप है. इसके अलावा 2500  अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि जो भी धर्म के नाम पर हंगामा फैलाएगा और त्योहारों को बाधित करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

वहीं, जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बरेली में हुई इस हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा और 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. पुलिस ने बताया कि सात अन्य आरोपियों की पहचान सरफ़राज़, मनीफ़ुद्दीन, अज़ीम अहमद, मोहम्मद शरीफ़, मोहम्मद आमिर, रेहान और मोहम्मद सरफ़राज़ के रूप में हुई है. 

---- समाप्त ----
