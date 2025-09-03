करंट की चपेट में आने से जिंदा जले दो दोस्त, बिजली गई तो खुद ही ठीक करने लगे ट्रांसफार्मर की लाइन

उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना बिशारतगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दो दोस्तों की कहानी मधुमक्खी पालन से शुरू हुई थी और मौत की दहलीज पर दोनों की एकसाथ ही मौत भी हो गई. ऐसी जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई. इस पूरी घटना का लाइव वीडियो सामने आया उसमें दोनों की जलती हुई मौत हो रही है. हाई टेंशन लाइन का तार ठीक करते समय हुए हादसे का वीडियो गांव के ही किसी व्यक्ति ने बनाकर वायरल कर दिया.

ट्रांसफार्मर की हाई टेंशन तार को कर रहे थे ठीक

थाना क्षेत्र बिशारतगंज में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया. गांव के ही दो दोस्तों ने ट्रांसफार्मर की खराब लाइन खुद ठीक करने की कोशिश की और करंट की चपेट में आकर जान गंवा बैठे. इस हादसे से गांव में मातम छा गया है. पुलिस ने पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दोनों थे गहरे दोस्त

बताया जा रहा है, विशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव मुशर्रफपुर के 42 वर्षीय विजय कश्यप और सिरौली के हरदासपुर निवासी 35 वर्षीय चंद्रसेन लंबे समय से दोस्त थे. वे साथ मिलकर मधुमक्खी पालन का काम करते थे. बताया जा रहा है, देर रात घर की बिजली गुल होने पर दोनों बलदेव की छत पर चढ़कर ट्रांसफार्मर की लाइन दुरुस्त करने लगे. बताया जा रहा है कि बारिश के बीच तार छूते ही दोनों हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गए.

दोनों के शरीर में लग गई आग

इस घटना का लाइव फुटेज सामने आया है. जिसमें साफ दिख रहा है करंट का झटका इतना जोरदार था कि दोनों के शरीर से आग की लपटें उठने लगीं. इस घटना के बाद ग्रामीण तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागे. लेकिन डॉक्टरों उन्हें ने मृत घोषित कर दिया. अचानक हुई इस घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है. गांव के लोग बार-बार यही कहते दिखे कि अगर बिजली विभाग को सूचना दे देते तो दोनों की जान बच जाती. परिवार के लोग बार-बार विभाग की लापरवाही को कोस रहे हैं.



