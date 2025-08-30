scorecardresearch
 

Feedback

बरेली में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के बरेली में दत्त नगर गांव में शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है. पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 35 साल के रामबीर और 60 साल के सुरजपाल के रूप में हुई है. दोनों ने अपने साथी भगवान दास के साथ शराब पी थी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
जहरीली शराब ने ली जान (Photo: Representational )
जहरीली शराब ने ली जान (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. यह घटना अलीगंज थाना क्षेत्र के लिगई दत्त नगर गांव की है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की पहचान 35 साल के रामबीर और 60 साल के सुरजपाल के रूप में हुई है. तीसरा व्यक्ति भगवान दास उर्फ नेक्सू है, जो इस समय बरेली के एक निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है.

जहरीली शराब से गई जान

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे- (Photo: Screengrab)
UP: छेड़खानी करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, हाथ जोड़कर बोले- अब से सभी हमारी बहनें 
बरेली की एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने धर्मांतरण कर रहे गैंग का खुलासा किया (Photo: Screengrab)
बरेली में प्रोफेसर प्रभात उपाध्याय का हो रहा था खतना, तभी पहुंच गई पुलिस और फिर...  
पुलिस गिरफ्त में हनी ट्रैप गैंग के आरोपी. (Photo: Screengrab)
बरेली: हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश... छात्रा समेत 5 गिरफ्तार 
Boy laying on bed
'DM अंकल, मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक...'  कुत्तों के भयानक हमले से डरा मासूम 
फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और लैपटॉप बरामद. (Photo: Ashish/ITG)
बरेली में फर्जी दस्तावेज गिरोह का भंडाफोड़, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस की बड़ी कार्रवाई 

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम तीनों ने शराब पी थी, जो भगवान दास के भतीजे द्वारा हरियाणा से लाई गई थी. शराब पीने के तुरंत बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी. परिवार वालों ने आनन-फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन रास्ते में ही रामबीर और सुरजपाल की मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सर्किल ऑफिसर नितिन कुमार ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत के सही कारण का पता रिपोर्ट आने के बाद चलेगा.

Advertisement

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और शराब कहां से लाई गई थी, यह भी पता लगाया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा से लाई गई शराब में मिलावट होने की आशंका है.

गांव में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस ने शराब के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं. फिलहाल तीसरे व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement