बरेली में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. यह घटना अलीगंज थाना क्षेत्र के लिगई दत्त नगर गांव की है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की पहचान 35 साल के रामबीर और 60 साल के सुरजपाल के रूप में हुई है. तीसरा व्यक्ति भगवान दास उर्फ नेक्सू है, जो इस समय बरेली के एक निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है.

जहरीली शराब से गई जान

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम तीनों ने शराब पी थी, जो भगवान दास के भतीजे द्वारा हरियाणा से लाई गई थी. शराब पीने के तुरंत बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी. परिवार वालों ने आनन-फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन रास्ते में ही रामबीर और सुरजपाल की मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सर्किल ऑफिसर नितिन कुमार ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत के सही कारण का पता रिपोर्ट आने के बाद चलेगा.

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और शराब कहां से लाई गई थी, यह भी पता लगाया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा से लाई गई शराब में मिलावट होने की आशंका है.

गांव में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस ने शराब के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं. फिलहाल तीसरे व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

