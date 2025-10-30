6 साल के मासूम की शैतानी... सजा मिली मौत...मां ने प्रेमी के साथ मिलकर पीट-पीटकर ले ली जान

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 6 साल मासूम बच्चे को पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा कि बच्चा घर मे शैतानी कर रहा था, जिस पर महिला ने गुस्से में उससे मारपीट कर दी. बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद बच्चे के पिता ने मामले में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है.
दरअसल देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव के रहने वाले ओमप्रकाश ने 28 अक्टूबर को पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने उसके 6 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी है. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की. जांच में पता चला कि महिला ने प्रेमी संग मिलकर बच्चे को शैतानी करने में बेरहमी से मारपीट की थी, जिसकी अस्पताल में मौत हो गयी.
पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस रजिस्टर किया है. पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक महिला की शादी 15 वर्ष पूर्व ओमप्रकाश से हुई थी, वो पिछले 3 सालों से अपने प्रेमी के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र के रहती थी, शैतानी करने में महिला और उसके प्रेमी ने गुस्से में आकर बुरी तरह पीट दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई.
ASP ने बताया कि शहर कोतवाली में सूचना मिली कि एक बच्चे की पिटाई से मौत हो गयी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद मृतक बच्चे के पिता ने तहरीर दी तो एफआईआर दर्ज की गई. बच्चे की मां एक अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी. उन दोनों पर मासूम को प्रताड़ित करने का आरोप लगाहै. दोनो को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.