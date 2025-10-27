शरीर पर एक कपड़ा नहीं... अपने ही घर में ऐसे हाल में मिली युवती की लाश

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक युवती की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गयी. उसका शव उसी के घर मे बरामद हुआ है. शव नग्न अवस्था मे देख मां के होश उड़ गए. सूचना पर पहुचीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. एसपी पलाश बंसल ने मामले के खुलासे के लिए 5 टीमें लगाई हैं. दावा है कि जल्द खुलासा किया जाएगा. लड़की का शव घर के अंदर मिलने से गांव में स्थिति तनाव जैसी है, लेकिन पुलिस ने परिजनों को समझाया और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.

मामला देहात कोतवाली क्षेत्र का है. जहां की रहने वाली एक युवती घर मे अकेली थी. उसकी मां नगरपालिका में झाड़ू लगाने का काम करती है. जब मां ड्यूटी पूरी कर घर लौटी तो घर के कमरे में इकलौती बेटी का शव देख उसके होश उड़ गए. उसने कानपुर में रहकर मजदूरी कर रहे दोनों बेटों को जानकारी दी. इसके अलावा सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीण तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन पुलिस और मेडिकल जांच में आरोप असत्य निकले.

परिजन और ग्रामीण आक्रोशित दिखे जिसपर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पुलिस ने डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ से पोस्टमार्टम कराया है. मां का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. कोई आया और बेटी की हत्या करके भाग गया. पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से जल्द खुलासा कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.



SP बांदा पलाश बंसल ने बताया कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक लड़की का शव उसके घर से प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना पर सभी उच्चाधिकारी गण, फारेंसिक टीम व अन्य टीमें मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की कार्यवाही की गई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गले में चोट लगने के कारण मृत्यु होना पाया गया. इसमे कोई भी लैगिंक अपराध के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए है. अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 5 टीमों का गठन कर जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी.

Advertisement





---- समाप्त ----