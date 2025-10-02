5वीं शादी करने जा रहा था पिता, प्रॉपर्टी बचाने के लिए बेटे ने उतार दिया मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के बांदा में संपत्ति और पैसे के खातिर एक युवक ने एक व्यक्ति के साथ मिलकर अपने ही पिता की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी. उसका शव खेत मे पड़ा मिला. बताया जा रहा कि पिता अपनी 5वीं शादी करने जा रहा था और अपनी कीमती संपत्ति भी नई पत्नी के नाम करना चाहता था, जिस कारण बेटे ने अपनी पिता का कत्ल कर दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और हत्यारे बेटे सहित दो लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का चौंकाने वाला खुलासा किया है.

दरअसल नरैनी कोतवाली क्षेत्र के हड़हा गांव में बीते 27 सितम्बर को रात में मंसूर खान की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उसका शव खेत मे बने घर में मिला था, जिसके बाद मृतक के ही बेटे ने पुलिस को सूचना दी और हत्या की एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और तीन टीमों ने मिलकर जांच शुरू की तो हैरान करने और सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया, पुलिस के मुताबिक जांच और साक्ष्यों के दौरान शिकायत करने वाला मृतक का बेटा ही कातिल निकला.

पुलिस ने हत्यारे बेटे मासूक खान को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके दादा ने 6 बीघा कीमती जमीन उसके नाम कर दी थी लेकिन पिता ने शादी और घर बनवाने के नाम पर 44 लाख खर्च कर दिए और उसे सिर्फ 5 लाख रुपये दिए. पिता ने वादा किया था कि वह मारने से पहले अपनी जमीन आरोपी बेटे के नाम कर देगा, लेकिन उसने नहीं किया. जिस पर आरोपी बेटे के सहयोगी इकबाल हुसैन ने उसे भड़का दिया और बताया कि उसका पिता अब 5वीं शादी करने जा रहा है और उस महिला के नाम पर सारी संपति कर देगा, मैं होता तो इसे रास्ते से हटा देता. जिसके बाद सहयोगी इकबाल ने ही उसे कट्टा और कारतूस मुहैया कराया.

आरोपी बेटे ने 27 सितम्बर की रात को मौका पाकर पिता के सीने में दो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए तहरीर दी. फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ है.

DSP कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि नरैनी कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर संपत्ति के लिए अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. बेटे ने अपना जुर्म कुबूल किया है. दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है. आरोपी बेटे के सहयोगी ने उसे भड़काया था कि तुम्हारा पिता 5वीं शादी करने जा रहा है, वह जमीन को उस महिला के नाम कर देगा, जिस कारण बेटे ने पिता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया. उन्हें जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

