ऑटो में छूट गया जेवरों से भरा बैग, चालक की ईमानदारी ऐसी की खोजता रहा महिला को और फिर...

बांदा में एक ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए लाखों के कीमती सोने-चांदी से भरा बैग पुलिस को सौंप दिया. सवारी द्वारा ऑटो में भूलकर छोड़ा गया बैग मिलने पर ड्राइवर ने खुद महिला की तलाश की, लेकिन न मिलने पर एसपी ऑफिस जाकर बैग पुलिस के हवाले कर दिया. स्थानीय लोग और पुलिस ऑटो चालक की ईमानदारी की सराहना कर रहे हैं.

ऑटो में छूटा जेवर से भरा बैग, चालक की ईमानदारी देख हैरान पुलिस (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के बांदा में एक ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की ऐसी मिशाल पेश की है जिस पर पुलिस के साथ- साथ जिसने भी सुना वह तारीफ किए बगैर नहीं रह पाया. हुआ यूं कि एक ऑटो में सवारी अपना बैग भूल गयी, जिसको ड्राइवर ने खोलकर देखा तो उसमें कीमती सोने चांदी के गहने भरे हुए थे, जिसमे उसने अपना ईमान नहीं खोया. पहले तो काफी देर तक वह खुद सवारी को ढूंढता रहा, अंत में वह पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंच गया और कहा साहब इस बैग को आप अपने पास रख लीजिए, महिला शिकायत लेकर थाना ही आएगी. जिसके बाद पुलिस ने बैग को अपनी कस्टडी में ले लिया है और महिला की तलाश शुरू कर दी है. स्थानीय लोगो का कहना है कि ईमानदारी आज भी लोगो मे ज़िंदा है.

दरअसल बांदा के मटौंध थाना क्षेत्र के भूरागढ़ का रहने वाला 22 वर्षीय आर्यन जो ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है. पुलिस ने बताया कि आर्यन बीते दिन अपनी ऑटो में नरैनी से बांदा सवारियां लेकर आ रहा था, उसी दौरान कई सवारियां उतरी और बैठी, लेकिन उसी बीच किसी सवारी का बैग उसने ऑटो में ऊपर रख दिया, जब ऑटो बांदा पहुंच गया तो सवारियां अपना सामान लेकर चली गयीं, लेकिन कोई ये बैग ले जाना भूल गया. जिसके बाद आर्यन ने बैग को सुरक्षित रख लिया. उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने और चांदी के कीमती गहने भरे हुए थे.

आर्यन बगैर सोचे समझे काफी देर तक उस महिला को खोजता रहा, लेकिन न मिलने पर भी उसका ईमान नहीं डोला. वो चौकी गया तो वहां पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने बैग लेने से मना कर दिया. जिसके बाद वो थाने पहुंच गया और ASP शिवराज से सारी बात बतायी, ASP ने उसे चौकी भेजा. जहां मौजूद चौकी इंचार्ज ने इस बार उस बैग को अपनी सुपुर्दगी में रख लिया है और उक्त महिला की खोजबीन शुरू कर दी है. ऑटो चालक की ईमानदारी की मिसाल पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की है.

शहर कोतवाली के अलीगंज चौकी इंचार्ज अरविंद मौर्य ने बताया कि एक ऑटो चालक एक बैग लेकर आया, उस बैग का एक एक समान देखकर अपनी कस्टडी में लिया गया है. कोई महिला ऑटो में बैग छोड़कर चली गयी है, महिला का पता लगाया जा रहा है. बैग में लाखों के कीमती जेवर हैं.

