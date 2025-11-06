scorecardresearch
 

कर्ज लिया, दहेज की हर डिमांग पूरी की, फिर भी... ससुराल में बेटी की मौत, शव देख टूट गया पिता

बांदा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. महिला का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.

हर डिमांग पूरी की थी, ससुराल में बेटी का मौत, टूटा पिता (Photo: itg)
हर डिमांग पूरी की थी, ससुराल में बेटी का मौत, टूटा पिता (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक नवविवाहिता का शव उसके ससुराल में फंदे पर लटकता मिला तो हड़कंप मच गया. परिजनों को जैसे ही बेटी की मौत की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए. पिता ने बेटी का शव देखा तो बिलखते हुए कहा कि मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर, कर्ज लेकर बेटी की शादी की, इन लोगों की हर एक डिमांड पूरी की, लेकिन इन्होंने मेरी बेटी को ही मार डाला और लटका दिया. उसके पैर जमीन पर रखे थे. सूचना पर पहुचीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बलखंडी नाका चौकी क्षेत्र का है. जहां अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले मृतिका के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 8 माह पहले बांदा में न्यू मार्केट इलाके में की थी. उन्होंने आगे बताया कि वो जब बेटी के ससुराल आई तो उन्हें उनकी बेटी का शव फंदे से लटका मिला.उसके पैर जमीन पर रखे हुए थे.

पिता का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या करके शव को फंदे पर लटका दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि बेटी के ससुरालियों के हर मुराद पूरी की, उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर हर काम आगे से आगे किया, लेकिन उनकी बेटी को मार डाला गया. पीड़ित परिवार ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

ASP मेविस टॉक ने बताया कि शहर कोतवाली के बलखंडी नाका क्षेत्र के एक नवविवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला है. मौके पर फील्ड यूनिट और हम सभी पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. परिजनों से तहरीर लेकर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है. मामले में जांच करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
