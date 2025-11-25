पत्नी को अपने ही भाई के साथ देख बौखलाया, कुल्हाड़ी से हमलाकर ले ली युवक की जान

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक दर्दनाक और सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. पैलानी थाना क्षेत्र के धरिखेड़ा गांव में अवैध संबंधों के शक के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. यह घटना 11 नवंबर की बताई जा रही है. परिजनों द्वारा घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद आरोपी शिवनारायण उर्फ कलुवा मौके से फरार हो गया. मृतक की पत्नी ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने तुरंत आरोपी की तलाश शुरू की और कई टीमों को उसकी गिरफ्तारी में लगाया गया. बाद में पुलिस ने आरोपी को आलाकत्ल कुल्हाड़ी सहित पकड़ लिया और जेल भेज दिया.

गांव वालों के अनुसार मृतक अक्सर आरोपी की पत्नी, यानी अपनी भाभी के घर आता-जाता था और दोनों के बीच बातचीत भी होती थी. ग्रामीणों का दावा है कि इसी कारण आरोपी को दोनों के बीच अवैध संबंधों का शक था. बताया जा रहा है कि आरोपी ने दोनों को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद गुस्से में पहले उसने अपनी पत्नी की पिटाई की और फिर चचेरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घायल को बचाने की कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो गई.

पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल की मीडिया सेल द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट में बताया गया कि आरोपी ने पूछताछ में अवैध संबंधों के शक के कारण वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है. अधिकारी ने कहा कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

ग्रामीणों में इस हादसे को लेकर जबरदस्त भय और तनाव का माहौल है. परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, जबकि पुलिस अब घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि मामला वास्तव में अवैध संबंधों का था या किसी और वजह से यह तनाव बढ़ा था.

