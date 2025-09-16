UP: जंगल में कंकाल, हड्डियों के टुकड़े पोस्टमार्टम के लिए भेजे... फिर परिजनों ने जूते और कपड़ों से की पहचान

उत्तर प्रदेश के बांदा से चौंकाने वाली खबर आई है. कालिंजर थाना क्षेत्र के घने जंगल में सोमवार को एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई. जंगल में चरवाहों ने सबसे पहले कंकाल देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर जांच शुरू की और पास में पड़े कपड़े व जूते बरामद किए.

इसके बाद परिजनों को बुलाकर पहचान कराई गई. कपड़े और जूतों से कंकाल की पहचान 50 वर्षीय किसान प्रकाश पटेल के रूप में हुई. परिजनों ने बताया कि प्रकाश पटेल 23 जुलाई से लापता थे. उन्होंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका.

परिजनों ने बताया कि प्रकाश जंगल किनारे खेतों में झोपड़ी बनाकर रहते थे और लंबे समय से ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित थे. आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत जंगली जानवर के हमले या बीमारी से हुई होगी. कंकाल की स्थिति और हड्डियों के बिखरे होने से भी जानवरों के हमले की संभावना जताई जा रही है.

पुलिस ने कंकाल के एक-एक टुकड़े इकट्ठे कर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की मर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जंगली जानवर के हमले का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के असली कारण का पता चल सकेगा. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

