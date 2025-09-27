UP: जेल में कैदी टॉर्चर से परेशान, पेशी से पहले पी गया पिसा हुआ कांच, कोर्ट में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के बांदा में अतर्रा कोर्ट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कैदी की पेशी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. कैदी को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि कैदी ने जेल में लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर कांच के टुकड़े को पीसकर पानी के साथ पी लिया था.

जानकारी के मुताबिक, अतर्रा कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला यह कैदी दुष्कर्म के आरोप में महोबा जेल में बंद है. आरोप है कि बैरक में मौजूद अन्य कैदी उसे लगातार प्रताड़ित करते थे. इस संबंध में उसने कई बार जेल प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. आरोप है कि लगातार टॉर्चर से परेशान होकर पेशी पर जाने से पहले उसने कांच के टुकड़े को पीसकर पानी के साथ पी लिया.

कोर्ट लाने के दौरान ही उसकी हालत बिगड़ने लगी. पेशी के समय जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो पुलिस उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर गई. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

डीएसपी प्रवीण यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने महोबा जेल में क्षुब्ध होकर कांच के टुकड़े को पीसकर पानी के साथ पी लिया था. उन्होंने कहा कि आरोपी का इलाज कराया जा रहा है और महोबा पुलिस तथा जेल अधीक्षक को मामले की जानकारी दे दी गई है. फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.

