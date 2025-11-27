'एक लाख रुपया भी ले गई साहब...',जीजा संग साली फरार,पिता ने लगाई पुलिस से गुहार

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अजीबोगरीब हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर एक युवती अपने सगे जीजा संग रफूचक्कर हो गयी. लड़की के पिता का कहना है कि लड़की घर से एक लाख रुपये कैश भी ले गयी है. पीड़ित पिता ने पुलिस से बेटी की खोजबीन की गुहार लगाई है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके सर्विलांस के माध्यम से उसे ट्रेस करना शुरू भी कर दिया है. पुलिस अधिकारी का दावा है कि जल्द ही उसे बरामद कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

मामला पैलानी थाना क्षेत्र का है.जहां की रहने वाली एक युवती बीते दिनों घर से लापता हो गयी. पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को उसका सगा जीजा बहला फुसलाकर ले गया है.लड़की अपने साथ घर से एक लाख रुपये और गहने भी साथ ले गयी है.

परेशान पिता ने अपने रिश्तेदारों के घरों से लगाकर सब जगह खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चल सका है. जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत कर अपनी ही बड़ी बेटी के पति पर मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस लड़की की तलाश में जुटी हुई है.

पैलानी थाना के पुलिस अधिकारी SHO राजेश कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों ने अपने ही बड़े दामाद पर लड़की को ले जाने का आरोप लगाया है. हालांकि दामाद को बुलाकर पूछताछ की गई है, शुरुवाती जांच में उसके द्वारा युवती को ले जाने की बात सामने नहीं आई है. वो अपनी पत्नी के साथ थाने आया था. लड़की बालिग है, उसकी तलाश की जा रही है, उसे जल्द ही बरामद कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

