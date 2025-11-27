scorecardresearch
 

Feedback

'एक लाख रुपया भी ले गई साहब...',जीजा संग साली फरार,पिता ने लगाई पुलिस से गुहार

बांदा जिले में एक युवती के लापता होने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि लड़की अपने सगे जीजा के साथ घर से एक लाख रुपये और गहने लेकर गायब हो गई है. परेशान पिता ने पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद पैलानी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सर्विलांस के जरिए युवती की तलाश में जुटी है और जल्द बरामदगी का दावा कर रही है.

Advertisement
X
जीजा संग साली फरार,पिता ने लगाई पुलिस से गुहार (Photo: representational image)
जीजा संग साली फरार,पिता ने लगाई पुलिस से गुहार (Photo: representational image)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अजीबोगरीब हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर एक युवती अपने सगे जीजा संग रफूचक्कर हो गयी. लड़की के पिता का कहना है कि लड़की घर से एक लाख रुपये कैश भी ले गयी है. पीड़ित पिता ने पुलिस से बेटी की खोजबीन की गुहार लगाई है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके सर्विलांस के माध्यम से उसे ट्रेस करना शुरू भी कर दिया है. पुलिस अधिकारी का दावा है कि जल्द ही उसे बरामद कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. 

मामला पैलानी थाना क्षेत्र का है.जहां की रहने वाली एक युवती बीते दिनों घर से लापता हो गयी. पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को उसका सगा जीजा बहला फुसलाकर ले गया है.लड़की अपने साथ घर से एक लाख रुपये और गहने भी साथ ले गयी है.

परेशान पिता ने अपने रिश्तेदारों के घरों से लगाकर सब जगह खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चल सका है. जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत कर अपनी ही बड़ी बेटी के पति पर मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस लड़की की तलाश में जुटी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

narsinghpur murder mystery
साली से प्यार, जीजा का कत्ल और कब्र से झांकते दो पांव... ऐसे सुलझी नरसिंहपुर हत्याकांड की गुत्थी 
ब्लैकमेलिंग से तंग आकर साली ने करवाया जीजा का मर्डर.
मांग में सिंदूर, खामोश चेहरा और सच उगलते लब... कैमरे के सामने जीजा के मर्डर की वजह कुबूलती चली गई निधि  
ऑटो ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की अनूठी मिसाल 
Auto driver
ऑटो में छूट गया जेवरों से भरा बैग, चालक की ईमानदारी ऐसी की खोजता रहा महिला को और फिर... 
man arrested
मां और भाई ने महिला को 1.38 लाख में बेचा, जबरन करा दी शादी, ऐसे पकड़ा गया दूल्हा 

पैलानी थाना के पुलिस अधिकारी SHO राजेश कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों ने अपने ही बड़े दामाद पर लड़की को ले जाने का आरोप लगाया है. हालांकि दामाद को बुलाकर पूछताछ की गई है, शुरुवाती जांच में उसके द्वारा युवती को ले जाने की बात सामने नहीं आई है. वो अपनी पत्नी के साथ थाने आया था. लड़की बालिग है, उसकी तलाश की जा रही है, उसे जल्द ही बरामद कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement