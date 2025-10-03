scorecardresearch
 

Feedback

रास्ते में पड़ा पटाखा उठाकर मुंह में रखा... तुरंत हो गया ब्लास्ट, 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत

बांदा के बड़ोखर खुर्द में देवी विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ. 7 साल के मासूम ने अधजला पटाखा मुंह में डाल लिया, जो फट गया और उसकी मौके पर मौत हो गई. उसका बड़ा भाई भी झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां छोटे को मृत घोषित किया गया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम भेजकर जांच शुरू की है.

Advertisement
X
मुंह में रखा अधजला पटाखा, फटने से मासूम की मौत (Photo: AI Image)
मुंह में रखा अधजला पटाखा, फटने से मासूम की मौत (Photo: AI Image)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पटाखा फटने से दो सगे भाई बुरी तरह झुलस गए. इनमें से एक की मौत हो गयी, वही दूसरे की हालत गंभीर है. परिजनों ने बताया कि दोनो भाई देवी विसर्जन में गए थे, जहां पटाखा पड़ा हुआ था. दोनों में से एक मासूम ने उसे मुंह में उठा लिया और खिलवाड़ करने लगा.

इसके बाद अचानक पटाखे में विस्फोट हो गया, जिससे मृतक के मुंह के चीथड़े उड़ गए. आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं उसके बचाने की कोशिश में झुलसे दूसरे भाई को भर्ती करके उसका इलाज शुरू कर दिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

मामला शहर कोतवाली के बड़ोखर खुर्द का है. जहां 10 वर्ष और 7 वर्ष के  दो सगे भाई घर से देवी का विसर्जन देखने गए थे. वे रास्ते में एक अधजला पटाखा देख खिलवाड़ करने लगे. छोटे ने पटाखे को मुंह मे डाल लिया, जिस पर अचानक पटाखे में विस्फोट हो गया और उसके मुंह के चिथड़े उड़ गए. बचाने गया बड़ा भाई भी झुलस गया. परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही छोटे भाई को मृत घोषित कर दिया.इसके बाद परिजनों में हाहाकार मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

सम्बंधित ख़बरें

पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट. (Photo: Representational)
बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, चपेट में आने से 3 मजदूर घायल 
Lucknow Blast
लखनऊ: घर में चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 2 की मौत 
banda news
बांदा: प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने ली पिता की जान 
Men arrested
5वीं शादी करने जा रहा था पिता, प्रॉपर्टी बचाने के लिए बेटे ने उतार दिया मौत के घाट 
मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.(Photo: Siddharth Gupta/ITG)
जेल में कैदी टॉर्चर से परेशान, पेशी से पहले पी गया पिसा हुआ कांच, फिर... 
Advertisement

SP पलाश बंसल के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोतवाली क्षेत्र में 10 वर्ष और 07 वर्ष उम्र के सगे भाई पटाखा जला रहे थे. मुंह में पटाखा डालकर जलाते समय पटाखा फटने से हादसा हुआ जिसमें 07 वर्षीय बालक की दुःखद मृत्यु हो गई. शव को पोस्टमॉर्टम हेतु भेजा गया है, अन्य विधिक जांच की जा रही है.
 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement