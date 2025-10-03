रास्ते में पड़ा पटाखा उठाकर मुंह में रखा... तुरंत हो गया ब्लास्ट, 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पटाखा फटने से दो सगे भाई बुरी तरह झुलस गए. इनमें से एक की मौत हो गयी, वही दूसरे की हालत गंभीर है. परिजनों ने बताया कि दोनो भाई देवी विसर्जन में गए थे, जहां पटाखा पड़ा हुआ था. दोनों में से एक मासूम ने उसे मुंह में उठा लिया और खिलवाड़ करने लगा.

इसके बाद अचानक पटाखे में विस्फोट हो गया, जिससे मृतक के मुंह के चीथड़े उड़ गए. आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं उसके बचाने की कोशिश में झुलसे दूसरे भाई को भर्ती करके उसका इलाज शुरू कर दिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामला शहर कोतवाली के बड़ोखर खुर्द का है. जहां 10 वर्ष और 7 वर्ष के दो सगे भाई घर से देवी का विसर्जन देखने गए थे. वे रास्ते में एक अधजला पटाखा देख खिलवाड़ करने लगे. छोटे ने पटाखे को मुंह मे डाल लिया, जिस पर अचानक पटाखे में विस्फोट हो गया और उसके मुंह के चिथड़े उड़ गए. बचाने गया बड़ा भाई भी झुलस गया. परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही छोटे भाई को मृत घोषित कर दिया.इसके बाद परिजनों में हाहाकार मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

Advertisement

SP पलाश बंसल के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोतवाली क्षेत्र में 10 वर्ष और 07 वर्ष उम्र के सगे भाई पटाखा जला रहे थे. मुंह में पटाखा डालकर जलाते समय पटाखा फटने से हादसा हुआ जिसमें 07 वर्षीय बालक की दुःखद मृत्यु हो गई. शव को पोस्टमॉर्टम हेतु भेजा गया है, अन्य विधिक जांच की जा रही है.





---- समाप्त ----