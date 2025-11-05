scorecardresearch
 

दबंगों ने परिवार को लाठी डंडों से पीटा, फैमली ने लगाया घर की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप

बांदा जिले में दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया. कथित तौर पर घर की बेटी से छेड़खानी का विरोध करना परिवार को भारी पड़ गया. दबंगों ने लाठी-डंडों से पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीट की. उन्होंने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा. घटना की शिकायत पर पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चार घायलों को अस्पताल भेजा है. हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला आपसी विवाद का है.

बेटी से छेड़छाड़ की विरोध किया तो पूरे परिवार को पीटा (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के नरैनी कोतवाली क्षेत्र में दबंगों की दबंगई का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक लड़की के साथ कथित तौर छेड़खानी करने के बाद जब उसके परिवार ने विरोध किया, तो आरोपियों ने पूरे परिवार को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट दिया. महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला आपसी विवाद का है और छेड़छाड़ की बात झूठ है.

लड़की के साथ अश्लील हरकत

घटना नरैनी थाना क्षेत्र के ग्राम बिल्हरका की बताई जा रही है. पीड़िता का परिवार मायके से ससुराल लौट रहा था. परिवार के आरोप के अनुसार रास्ते में नदी के पास गांव के ही 8 से 10 लोग आ धमके और लड़की के साथ अश्लील हरकत करने लगे. जब परिवार ने विरोध किया, तो दबंगों ने उन्हें खेतों की ओर घसीट लिया और जमकर पिटाई की. शोरगुल सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और किसी तरह पीड़ितों को छुड़ाया गया.

विरोध करने पर परिवार से मार पीट

घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने स्थिति की गंभीरता देखते हुए आनन-फानन में केस दर्ज किया और चार घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. हालांकि, पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. बांदा के DSP कृष्णकांत त्रिपाठी ने कहा कि 'नरैनी थाना क्षेत्र के बिल्हरका गांव में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और शांति व्यवस्था कायम है.'

Advertisement

DSP के मुताबिक, शुरुआती जांच में छेड़खानी की बात सही नहीं पाई गई है, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. वहीं, गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि दबंगों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि महिलाएं भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 

