बांदा: बेटी के मायके में रहने से नाराज हुआ पिता, मार दी गोली

यूपी के बांदा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना पैलानी थाना क्षेत्र के अमलोर गांव की है. बताया जा रहा है कि बेटी शादी के बाद भी पिछले दो सालों से मायके में रह रही थी, इसी बात को लेकर पिता और बेटी के बीच विवाद हो गया.

विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में पिता ने अवैध कट्टे से बेटी पर फायर कर दिया. गोली के छर्रे लगने से युवती लहूलुहान हो गई. परिजनों ने तुरंत उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

पुलिस के अनुसार, आरोपी पिता शराबी स्वभाव का है और पिछले तीन दिनों से घर में झगड़ा कर रहा था. घटना के वक्त परिवार के सदस्य घर पर ही मौजूद थे. फायरिंग के बाद आरोपी पिता फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने दो टीमें गठित की हैं.

थाना प्रभारी पैलानी ने बताया कि यह घरेलू विवाद का मामला है. महिला के ससुराल पक्ष से संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, इसलिए वह मायके में रह रही थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है.

