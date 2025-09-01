scorecardresearch
 

Feedback

बलरामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला और भांजे की ली जान

बलरामपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला और उसके भांजे को रौंद दिया. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और भाग रहे ट्रक को जब्त कर लिया है. यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब दोनों रिश्तेदार एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे.

Advertisement
X
ट्रक से हुई बाइक की टक्कर (Photo: Screengrab)
ट्रक से हुई बाइक की टक्कर (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार महिला और उसके भांजे की मौत हो गई. यह हादसा उट्रौला-बस्ती मार्ग पर उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की पहचान 24 साल के राजू और 45 साल की चिंका के रूप में हुई है. राजू बलरामपुर के रसूलाबाद गांव का रहने वाला था और वह अपनी मौसी चिंका को सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया गांव ले जा रहा था. जब वो कुदे बेडिहर गांव के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी बाइक से टकरा गया.

ट्रक को पुलिस ने किया जब्त

सम्बंधित ख़बरें

deaf and mute girl rape
बलरामपुर में मूक बधिर लड़की से रेप, दो गिरफ्तार 
जांच एजेंसियों का कहना है कि छांगुर, नीतू सिर्फ मोहरे हैं.- (File Photo: ITG)
छांगुर, नीतू और नवीन मोहरे फिर मास्टरमाइंड कौन? बलरामपुर धर्मांतरण में नया खुलासा 
woman holding head
अस्पताल में महिला मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन देकर रेप, गिरफ्तार हुआ कर्मचारी 
Chhangur Baba
'विदेशों तक फैला है छांगुर बाबा का नेटवर्क...' ATS को सीक्रेट जानकारी देने वाले शख्स ने किए कई और खुलासे 
Chhangur Baba Case
Chhangur Baba Case में बड़ा खुलासा 

हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही उट्रौला सर्किल ऑफिसर राघवेंद्र प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, भागने की कोशिश कर रहे ट्रक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

Advertisement

सीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. घटना के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिससे दुर्घटनाएं आम हो गई हैं. उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर गति नियंत्रण के उपाय करने की मांग की है.

इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अब इस घटना की जांच कर रही है कि आखिर ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा कैसे हुआ.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement