बलरामपुर: बहन से दुष्कर्म करने वाला भाई गिरफ्तार, टॉफी का लालच देकर ले गया था जंगल

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी राम महेश (27) को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पीड़िता का चचेरा भाई है. एएसपी विशाल पांडेय ने बताया कि राम महेश टॉफी का लालच देकर बच्ची को जंगल ले गया था. भागने की फिराक में लगे आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है.

भागने की फिराक में था तो पुलिस ने दबोच लिया. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा बाज़ार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी कोई और नहीं, बल्कि पीड़िता का चचेरा भाई ही है.

टॉफी का लालच देकर जंगल ले गया था आरोपी
यह दर्दनाक घटना 22 नवंबर को सामने आई, जब भैरवा पूरे भुलभुलिया निवासी पीड़िता के पिता ने रेहरा बाज़ार थाने में लिखित शिकायत दी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके गांव का ही राम महेश (उम्र लगभग 27 वर्ष) उनकी नाबालिग बेटी को टॉफी और पैसों का लालच देकर पास के जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत मिलते ही रेहरा बाज़ार पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.

भागने की फिराक में था, पुलिस ने दबोचा
पुलिस अधीक्षक (ASP) विशाल पांडेय ने बताया कि पुलिस टीम ने इस संवेदनशील मामले में तेजी से जांच की. 24 नवंबर को पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि आरोपी राम महेश बजहा मंदिर के पास बाबागंज रोड पर मौजूद है और कहीं भागने की तैयारी में है.

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी की और आरोपी राम महेश को मौके पर ही दबोच लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने गलती कर दी और माफी भी मांगी.

पुलिस ने क्या कहा?
एएसपी विशाल पांडेय ने पुष्टि की कि 22 नवंबर को नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही चचेरे भाई द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की, पीड़िता का मेडिकल कराया, और आरोपी राम महेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

