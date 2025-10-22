scorecardresearch
 

कोचिंग जाते हुए 17 साल की छात्रा का किडनैप और रेप, नाबालिग पर मामला दर्ज

बलिया में एक 16 वर्षीय लड़के के खिलाफ दूसरे समुदाय की 17 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर अपहरण और बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है.मालूम हुआ कि कोचिंग जाते हुए लड़की को किडनैप कर लिया गया था. पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे.

कोचिंग जाते हुए 17 साल की छात्रा का किडनैप और रेप (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के बलिया में  एक 16 वर्षीय लड़के के खिलाफ दूसरे समुदाय की 17 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर अपहरण और बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी है. मामला सामने आने के बाद नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.

कोचिंग जाते हुए लड़की का किडनैप

लड़की का कथित तौर पर 11 अक्टूबर को उस समय अपहरण किया गया था जब वह कोचिंग क्लास जा रही थी. पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे. 

धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश

बैरिया के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बुधवार को बताया कि लड़की की दादी की शिकायत के आधार पर रविवार को लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. डीएसपी कुरैशी ने कहा कि शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर सकता है. पुलिस ने मंगलवार को देवराज ब्रह्म मोड़ से पीड़िता को बचाया और लड़के को हिरासत में ले लिया.

गौरतलब है कि नाबालिग बच्चियों के रेप के मामले काफी अधिक देखने को मिल रहे हैं. अधिकतर मामलों में आरोपी कोई परिवार का व्यक्ति या पहचान वाला ही निकलता है.

