UP: खाना खाते समय हुआ विवाद, छत पर बेटे ने पिता को फावड़े से काट डाला

यूपी के बहराइच में विशेश्वरगंज क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर हुए एक दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया. ठोरिया बरई पुरवा गांव में एक मंद बुद्धि बेटे ने अपने ही पिता की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी.

मृतक की पहचान राम बचन चौरसिया (65 वर्ष) के रूप में हुई है, जो दोपहर में अपने घर की छत पर खाना खा रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका अपने पुत्र हजारी लाल (30 वर्ष) से विवाद हो गया.

ग्रामीणों के अनुसार खेत से काम कर लौटे राम बचन खाना खा रहे थे, तभी दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई. विवाद इतना बढ़ गया कि हजारी लाल ने पास में रखा फावड़ा उठाया और अचानक अपने पिता पर एक के बाद एक कई वार कर दिए.

विवाद के बाद बेटे ने की पिता की हत्या

बेटे के हमले से राम बचन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हमले के बाद घर में अफरातफरी मच गई. पड़ोसी और रिश्तेदार दौड़कर छत पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सूचना पाकर थाना प्रभारी राजकुमार पांडेय पुलिस टीम और फॉरेंसिक यूनिट के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. जांच के बाद पुलिस ने हत्यारोपी हजारी लाल को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल फावड़ा भी बरामद कर लिया.

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी हजारी लाल मंद बुद्धि है और घर में अक्सर विवाद करता था. कई बार परिजन स्थिति को संभाल लेते थे, लेकिन शुक्रवार को परिस्थितियां अचानक बेकाबू हो गईं.

फावड़े से वार कर हत्या

घटना पर एसपी सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामला गंभीर है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि किसी घरेलू विवाद के चलते आरोपी ने अपने पिता के सिर पर फावड़े से वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई.

गांव में हुई इस खौफ़नाक हत्या के बाद इलाके में दहशत और मातम का माहौल है. पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है और मानसिक रूप से विकलांग आरोपी की प्रोफ़ाइल की भी जांच की जा रही है.

