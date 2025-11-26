scorecardresearch
 

Feedback

तालाब में गिरी बारातियों की कार, ऐसे बचाई गई 7 लोगों की जान

उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बारातियों से भरी कार अचानक तालाब में समा गई. कार में मौजूद सभी 7 लोगों को मौके पर मौजूद राहगीरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो तेजी से वायरल है. समय रहते हुई इस बहादुराना मदद से बड़ा हादसा टल गया और सभी सवार सुरक्षित बच गए.

Advertisement
X
तालाब में गिरी बारातियों की कार, ऐसी बची 7 लोगों की जान (Photo: ITG)
तालाब में गिरी बारातियों की कार, ऐसी बची 7 लोगों की जान (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में बागपत से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों की रूह तक हिला दी है. हरियाणा के हतवाला से बागपत के पांची गांव जा रही बारात की कार अचानक तालाब में समा गई. कार में 7 लोग सवार थे जिन्हें राहगीरों की मदद से बचाया गया. जबकि क्रेन की मदद से कार का रेस्क्यू किया गया. जिसका Video वायरल हो रहा है.
 
दरअसल, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर महनवा का है, और घटना उस वक्त हुई जब संकरी सड़क पर  सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के लिए कार चालक ने गाड़ी थोड़ा किनारे की. बस, अगले ही पल कार नियंत्रण खो बैठी और सीधे तालाब में उतर गई. पानी की गहराई और डूबती गाड़ी देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

लेकिन इंसानियत ने बड़ा रूप दिखाया. एक तरफ कार पानी में धंसती जा रही थी, अंदर मौजूद लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे. तभी वहीं से गुजर रहे राहगीरों ने बिना एक पल गंवाए अपनी जान जोखिम में डालकर एक-एक कर सभी 7 सवारों को सुरक्षित निकाला. उनकी जान बचा ली गई जिसके बाद क्रेन की मदद से कार का भी रेस्क्यू कर लिया. पूरा रेस्क्यू कैमरे में कैद हो गया और वीडियो अब तेजी से वायरल है. लेकिन अगर बचाव में मिनट भर की भी देरी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल सभी सुरक्षित हैं.
  

 

सम्बंधित ख़बरें

Man got stuck in combodia
कंबोडिया में फंसा यूपी का विकास ऐसे वतन लौटा... पासपोर्ट छीनकर कर लिया गया था कैद  
बग्घी पर बैठने से पहले ही सुबोध की मौत हो गई (Photo ITG)
कार से उतरकर बग्घी पर बैठने जा रहे दूल्हे की मौत, देखकर दुल्हन हो गई बेहोश 
boy died in transformer explosion in Baghpat (Photo- Screengrab)
बागपत: ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक, हुआ धमाका, धू-धू कर जल गई बॉडी 
आरोपी तौफीक गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)
हिंदू शादी में रोटियों पर थूकने का VIDEO वायरल, बीजेपी नेताओं ने की कड़ी कार्रवाई की मांग 
लखनऊ से धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. (Photo: Representational )
बागपत में 1 लाख का लालच देकर महिलाओं का धर्मांतरण, तीन आरोपी गिरफ्तार 

 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement