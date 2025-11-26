तालाब में गिरी बारातियों की कार, ऐसे बचाई गई 7 लोगों की जान

उत्तर प्रदेश में बागपत से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों की रूह तक हिला दी है. हरियाणा के हतवाला से बागपत के पांची गांव जा रही बारात की कार अचानक तालाब में समा गई. कार में 7 लोग सवार थे जिन्हें राहगीरों की मदद से बचाया गया. जबकि क्रेन की मदद से कार का रेस्क्यू किया गया. जिसका Video वायरल हो रहा है.



दरअसल, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सूरजपुर महनवा का है, और घटना उस वक्त हुई जब संकरी सड़क पर सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के लिए कार चालक ने गाड़ी थोड़ा किनारे की. बस, अगले ही पल कार नियंत्रण खो बैठी और सीधे तालाब में उतर गई. पानी की गहराई और डूबती गाड़ी देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

लेकिन इंसानियत ने बड़ा रूप दिखाया. एक तरफ कार पानी में धंसती जा रही थी, अंदर मौजूद लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे. तभी वहीं से गुजर रहे राहगीरों ने बिना एक पल गंवाए अपनी जान जोखिम में डालकर एक-एक कर सभी 7 सवारों को सुरक्षित निकाला. उनकी जान बचा ली गई जिसके बाद क्रेन की मदद से कार का भी रेस्क्यू कर लिया. पूरा रेस्क्यू कैमरे में कैद हो गया और वीडियो अब तेजी से वायरल है. लेकिन अगर बचाव में मिनट भर की भी देरी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल सभी सुरक्षित हैं.



