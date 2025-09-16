सड़क पर दौड़ रही बाइक पर गिरी आफत, CCTV कैमरे में कैद हुआ खौफनाक पल

जरा सोचिए… आप अपनी बाइक से सड़क पर आराम से सफर कर रहे हों और अचानक आसमान से मौत टूटकर आपके सिर पर आ गिरे. कुछ ऐसा ही खौफनाक नजारा बागपत की बिनोली-तेडा रोड पर देखने को मिला. सड़क पर चलते-चलते दो बाइक सवारों पर अचानक मौत बरस पड़ी. पूरा हादसा चंद सेकेंड में हुआ और वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई. गनीमत रही कि बाइक सवार सिर्फ चोटिल हुए, वरना हादसा जानलेवा था. इस दिल दहला देने वाले मंजर की तस्वीरें पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गईं.

यहां अचानक सड़क किनारे खड़े पेड़ का भारी हिस्सा टूटकर दो बाइक सवारों पर जा गिरा. हादसा इतना अचानक और तेज था कि वहां मौजूद लोग भी कुछ समझ पाते उससे पहले बाइक सवार धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा. पेड़ की ऊपरी टहनी अचानक बाइक पर गिरी तो बैकसीट पर बैठे युवक के सिर में जोर से लगी .लेकिन हादसा बेहद बड़ा हो सकता था.

इस पूरे वाकये की LIVE तस्वीरें पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गईं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे बाइक गुजर रही थी और अचानक ऊपर से पेड़ का हिस्सा टूटकर गिर पड़ा. वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.

