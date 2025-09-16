scorecardresearch
 

सड़क पर दौड़ रही बाइक पर गिरी आफत, CCTV कैमरे में कैद हुआ खौफनाक पल

बागपत की बिनोली-तेड़ा रोड पर चलते हुए बाइक सवारों पर अचानक सड़क किनारे खड़े पेड़ का भारी हिस्सा टूटकर गिर पड़ा. हादसा चंद सेकेंड में हुआ और पूरा मंजर CCTV में कैद हो गया. बैकसीट पर बैठे युवक के सिर में चोट आई है, हालांकि दोनों सवार बाल-बाल बच गए.

बागपत में चलती बाइक पर गिरा पेड़ का हिस्सा (Photo: ITG)
जरा सोचिए… आप अपनी बाइक से सड़क पर आराम से सफर कर रहे हों और अचानक आसमान से मौत टूटकर आपके सिर पर आ गिरे. कुछ ऐसा ही खौफनाक नजारा बागपत की बिनोली-तेडा रोड पर देखने को मिला.  सड़क पर चलते-चलते दो बाइक सवारों पर अचानक मौत बरस पड़ी. पूरा हादसा चंद सेकेंड में हुआ और वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई. गनीमत रही कि बाइक सवार सिर्फ चोटिल हुए, वरना हादसा जानलेवा था. इस दिल दहला देने वाले मंजर की तस्वीरें पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गईं.

 यहां अचानक सड़क किनारे खड़े पेड़ का भारी हिस्सा टूटकर दो बाइक सवारों पर जा गिरा. हादसा इतना अचानक और तेज था कि वहां मौजूद लोग भी कुछ समझ पाते उससे पहले बाइक सवार धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा. पेड़ की ऊपरी टहनी अचानक बाइक पर गिरी तो बैकसीट पर बैठे युवक के सिर में जोर से लगी .लेकिन हादसा बेहद बड़ा हो सकता था. 

इस पूरे वाकये की LIVE तस्वीरें पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गईं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे बाइक गुजर रही थी और अचानक ऊपर से पेड़ का हिस्सा टूटकर गिर पड़ा. वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.

 

