गंदी हरकत को 'ना' कहने पर दोस्त ने ही किया था मासूम का मर्डर, ऐसे हाल में मिली थी लाश

बागपत जिले में 12 वर्षीय मासूम की उसके दोस्त ने हत्या कर दी. सामने आया है कि आरोपी ने शादी समारोह के दौरान मासूम को नलकूप पर ले जाकर अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उसने छुरा घोंपकर हत्या कर दी.

गंदी हरकत को 'ना' कहा तो दोस्त ने कर दिया मर्डर (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में बागपत खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रटौल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक 12 साल के मासूम की उसके दोस्त ने पेट में छूरा घोंपकर हत्या कर दी. इस मर्डर के पीछे की वजह इतनी जघन्य कि सुनकर हर कोई सन्न है. मालूम हुआ किआरोपी किशोर अपने दोस्त से जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाना चाहता था, और जब मासूम ने विरोध किया तो उसने लड़के की हत्या ही कर दी.

फटा हुआ था बच्चे की लाश का पेट
 
दरअसल मामला 16 अक्टूबर की रात का है. कोतवाली खेकड़ा के रटौल कस्बे में एक शादी समारोह चल रहा था, जिसमें 12 साल का मासूम भी मौजूद था,रात के बीच वह अचानक लापता हो गया. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार गुमशुदगी की रिपोर्ट चौकी में दर्ज कराई गई. मगर दो दिन बाद 18 अक्टूबर को पास के गांव मुबारिकपुर के बाग में मासूम की लाश बरामद हुई. शव देखकर ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई- पेट फाड़ा हुआ था और शरीर पर कई गहरे घाव थे. मृतक के पिता ने शुरू में बेटे से कुकर्म की आशंका जताई थी. लेकिन 25 दिन बाद अब जाकर पुलिस जांच में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. वारदात का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का ही दोस्त है.

प्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव

जनाकरी के मुताबिक आरोपी शादी समारोह के बीच में मासूम को बहाने से अपने साथ एक नलकूप पर ले गया . वहां उसने अप्राकृतिक संबंध बनाने की बात कही. मासूम ने सख्त विरोध किया और यह बात घरवालों को बताने की धमकी दी. बस इतना सुनते ही आरोपी आग बबूला हो गया. उसने जेब में रखे छुरे से मासूम के पेट पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी ने शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर गांव मुबारिकपुर के बाग में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया. इसके बाद पुलिस टीम ने पूरे इलाके के CCTV फुटेज खंगाले. फुटेज में आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध दिखीं. तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

बाल आपचारी आरोपी गिरफ्तार

बागपत एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया - 'CCTV फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर बाल आपचारी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार और प्लास्टिक का बोरा बरामद किया गया है. केस में आगे की कार्रवाई की जा रही है.' मृतक के पिता कयूम ने कहा- मेरा बेटा 16 तारीख को लापता हुआ था जिसकी लाश 18 अक्टूबर को मिली थी. उसके पेट पर नुकीली चीज से पवार किया गया था. आशंका थी कि उसके साथ कुकर्म जैसी घटना हुई है लेकिन अब उसके ही दोस्त द्वारा मर्डर का खुलासा हुआ है.

---- समाप्त ----
