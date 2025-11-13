scorecardresearch
 

Feedback

भाभी से प्यार और निकाह, सजा मिली मौत, मां के जनाजे में आए बेटे का मर्डर

बागपत में रिश्ते की भाभी से लव मैरिज करने वाले युवक नफ़ीस की चचेरे भाइयों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. मां के जनाज़े में शामिल होने गांव आए नफीस पर कब्रिस्तान से लौटते वक्त हमला हुआ. ईंटों और डंडों से पिटाई के बाद उसकी मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी शौकीन सहित दो लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि तीन फरार हैं.

Advertisement
X
भाभी से प्यार और निकाह, सजा मिली मौत (Photo: ITG)
भाभी से प्यार और निकाह, सजा मिली मौत (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार और नफ़रत की जंग ने एक युवक की जान ले ली. नफ़ीस नाम के युवक ने अपने ही रिश्ते की भाभी से प्रेम विवाह किया था , जो उसके चचेरे भाई की पत्नी थी. यह रिश्ता परिवार को नागवार गुज़रा, और इसी रंजिश ने नफ़ीस की जिंदगी छीन ली.

जानकारी के अनुसार, नफ़ीस ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर भाभी से शादी की थी और दोनों सहारनपुर में बस गए थे. लेकिन बुधवार को उसकी मां के इंतकाल की खबर मिलते ही वह अपने गांव लौट आया. जनाजे में नमाज अदा करने के बाद जब वह कब्रिस्तान से घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे उसके चचेरे भाई शौकीन, रहिशु, मुस्तकीम, मोहसीन और शमीम ने उस पर हमला कर दिया.

आरोप है कि सभी ने नफीस को ईंटों और डंडों से बुरी तरह पीटा. हमलावर तब तक वार करते रहे जब तक नफीस की सांसें थम नहीं गईं. कुछ ही देर पहले मां का जनाजा दफनाया गया था, और अब उसी घर में बेटे की लाश पहुंच गई. पूरे इलाके में मातम पसर गया.

सम्बंधित ख़बरें

मारपीट की घटना में घायल हो गए लोग. (Photo: Screengrab)
पड़ोसन भाभी को बार-बार सलाम कर रहा था युवक, चलने लगे लाठी-डंडे 
वारदात के बाद से आरोपी फरार.(Photo: Screengrab)
संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भैया-भाभी पर चाकू से किया हमला, दोनों की मौत 
मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन. (Photo: Screengrab)
नफीस को भाभी से था इश्क, मां के जनाजे में शामिल होने आया तो ईंट-डंडों से पीटकर ले ली जान 
तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई. (Photo: Screengrab)
100 की रफ्तार और फिर मौत से आमना-सामना, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV 
snake bite
सांप के काटते ही युवक की चली गई आवाज, डॉक्टर भी हैरान 

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन बागपत कोतवाली पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा किया. मृतक के भाई सलीम ने बताया कि, 'मेरे छोटे भाई ने चचेरे भाई की बीवी से लव मैरिज की थी. इस बात को लेकर वे नाराज थे. पहले ही धमकी दी गई थी कि नफीस इलाके में न दिखे, लेकिन आज मां के जनाजे में आने पर उसकी हत्या कर दी गई.'

Advertisement

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बागपत पुलिस ने अपने X अकाउंट पर बताया कि हत्या के मामले में मुख्य आरोपी शौकीन सहित दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

यह वारदात न सिर्फ पारिवारिक नफरत का भयावह रूप दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सामाजिक अस्वीकार्यता कभी-कभी इंसान की जान तक ले सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement