बागपत में 1 लाख का लालच देकर महिलाओं का धर्मांतरण, तीन आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खिंडोदा गांव में रविवार को अवैध धर्मांतरण के प्रयास का बड़ा मामला सामने आया. पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि वो गरीब और निर्धन परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपये देने का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे. घटना ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है.

एक लाख रुपये में धर्म बदलवाने का खेल

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार, बजरंग दल के बागपत जिला पदाधिकारी विनोद ने शिकायत दर्ज कराई कि खिंडोदा गांव के निवासी अर्जुन के घर पर एक बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में बाहर से आए लोग महिलाओं को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे और उन्हें धर्म बदलने पर आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया था. शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने इस बैठक का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उन्हें भेजा.

वीडियो में एक युवक महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित करता नजर आया. जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसी दौरान तीन आरोपी पूजा और रोहित (जमशेदपुर, झारखंड) ज्योति (मेरठ, यूपी) मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें रोक लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

गांव में फोर्स तैनात, जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सूरज कुमार राय ने एक टीम मौके पर भेजी. पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. अधिकारियों के अनुसार, मामले की प्राथमिक जांच में धर्मांतरण से जुड़े कई संकेत मिले हैं और आगे की जांच की जा रही है.

सर्कल ऑफिसर अंशु जैन ने पुष्टि की कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने सिंहावली अहीर थाने में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत केस दर्ज कर लिया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.





