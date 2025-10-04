यूपी के आजमगढ़ में मस्जिद पर फहराया सऊदी अरब का झंडा, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, एक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा फहराए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद 25 वर्षीय एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान नूर आलम (25) के रूप में हुई है, जो मस्जिद की देखभाल करने वाला (caretaker) और कदसरा शिवदास का पुरा गांव का निवासी है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना अतरौलिया थाना क्षेत्र में हुई, जहां शुक्रवार को नूरी मस्जिद की मीनार पर कथित तौर पर झंडा फहराया गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

पुलिस के अनुसार, सब इंस्पेक्टर ज़फ़र अयूब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और झंडा हटा दिया. पुलिस की जांच में सामने आया कि गांव के ही एक युवक ने कथित तौर पर झंडा फहराया था.

उपनिरीक्षक जफर अयूब ने बताया कि सोशल मीडिया पर गौरव सिंह रघुवंशी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराया गया दिखा. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और झंडे को उतारकर सुरक्षित कर लिया गया.



एसपी (ग्रामीण) चिराग जैन ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि ये कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए किया गया था. पुलिस ने वीडियो को साक्ष्य के रूप में पेनड्राइव में सुरक्षित किया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----