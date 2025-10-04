scorecardresearch
 

Feedback

यूपी के आजमगढ़ में मस्जिद पर फहराया सऊदी अरब का झंडा, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, एक गिरफ्तार

आजमगढ़ में एक मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा फहराने के आरोप में नूर आलम नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना अतरौलिया थाना क्षेत्र की नूरी मस्जिद की है, जहां शुक्रवार को झंडा फहराने का वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झंडा हटा दिया. एसपी (ग्रामीण) चिराग जैन ने बताया कि आरोपी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया है.

Advertisement
X
पुलिस ने आरोपी नूर आलम को गिरफ्तार कर लिया है (Photo: ITG)
पुलिस ने आरोपी नूर आलम को गिरफ्तार कर लिया है (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा फहराए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद 25 वर्षीय एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान नूर आलम (25) के रूप में हुई है, जो मस्जिद की देखभाल करने वाला (caretaker) और कदसरा शिवदास का पुरा गांव का निवासी है. 

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना अतरौलिया थाना क्षेत्र में हुई, जहां शुक्रवार को नूरी मस्जिद की मीनार पर कथित तौर पर झंडा फहराया गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

पुलिस के अनुसार, सब इंस्पेक्टर ज़फ़र अयूब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और झंडा हटा दिया. पुलिस की जांच में सामने आया कि गांव के ही एक युवक ने कथित तौर पर झंडा फहराया था. 

सम्बंधित ख़बरें

बच्चे की हत्या के बाद गांव में पसरा तनाव (Photo: Screengrab)
UP: मर्डर कर घर के आगे बोरी में लटका दिया 7 साल के मासूम का शव, परिजनों ने की बुलडोजर एक्शन की मांग 
जिला समाज कल्याण अधिकारी आशीष ने पत्नी से विवाद में जान दे दी (Photo: ITG)
पत्नी का एक कॉल और चली गई जान... समाज कल्याण अधिकारी की मौत पर ड्रामा 
Nirahua welcomed Yogi Adityanath in Azamgarh today.
'PDA मतलब पार‍िवार‍िक डकैत अलायंस', व‍िपक्ष पर निरहुआ का वार  
akhilesh yadav
आजमगढ़ में अखिलेश का नया आशियाना, नाम रखा- PDA भवन...; सीएम योगी पर कसा तंज 
न्यूज़रूम: आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक, मंच के पास पहुंचा शख्स 

उपनिरीक्षक जफर अयूब ने बताया कि सोशल मीडिया पर गौरव सिंह रघुवंशी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराया गया दिखा. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और झंडे को उतारकर सुरक्षित कर लिया गया.

एसपी (ग्रामीण) चिराग जैन ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि ये कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए किया गया था. पुलिस ने वीडियो को साक्ष्य के रूप में पेनड्राइव में सुरक्षित किया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement