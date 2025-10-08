'सांसद नदवी न पहले पसंद थे, न आज...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोले आजम खान, बताया सपा प्रमुख से क्या हुई बात

रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अपने विचार खुलकर रखे. उन्होंने कहा कि दिल अखिलेश से जुदा कब हुआ था, कोई शिकवा या शिकायत नहीं हुई. बस पार्टी को अच्छे से चलाने की बात हुई.

आजम खान ने कहा कि अखिलेश से बरसों बाद मुलाकात हुई है. मुलाकात में सेहत को लेकर भी चर्चा हुई. साथ ही उन्होंने कहा कि वह आग लगाने की बात नहीं करते, बल्कि पार्टी की एकजुटता चाहते हैं.

पार्टी अच्छे से चलाने की बात हुई

अपने मामलों पर बात करते हुए आजम खान बोले, मुर्गी चोरी में 30 लाख का जुर्माना और इतनी लंबी सजा मिली. जेल में था, कब्र में थोड़ी था. अब भी तकलीफों का दौर खत्म नहीं हुआ है.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अखिलेश कानूनी तौर पर हमेशा मदद करते रहे हैं और आगे भी करते रहना चाहिए. आजम ने कहा कि मुलाकात का कार्यक्रम उन्होंने नहीं रखा था, अखिलेश खुद मिलने आए थे.

कानूनी तौर पर अखिलेश ने मदद की

बीजेपी नेताओं के इस बयान पर कि अखिलेश चुनाव को देखते हुए मिलने आए, आजम खान ने कहा कि चुनाव जल्दी नहीं हो रहा और अगर हुआ भी तो हालात कुछ बिगड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि रामपुर में अब कोई सियासत नहीं रही. नदवी को लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्हें तबसे जानते हैं जब वे सांसद बने, लेकिन पसंद न पहले थे और न आज हैं.



