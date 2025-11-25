कलयुगी बेटों ने मां के साथ मिलकर पिता को बनाया बंधक, वीडियो से खुली पोल

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बिधूना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उडेलपुर गांव में मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां दो बेटों ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने ही पिता को बंधक बना लिया. वृद्ध के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर दिया गया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर पीड़ित को मुक्त कराया.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, पीड़ित पिता कुछ समय पहले दिल्ली से गांव लौटा था. बताया जाता है कि घर लौटने पर बेटों ने घरेलू विवाद को लेकर पिता के साथ मारपीट की. इसके बाद मां और दोनों बेटों ने मिलकर उसके हाथ-पैर बांध दिए और कमरे में कैद कर दिया. इस दौरान किसी ग्रामीण ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. बिधूना कोतवाली प्रभारी मुकेश ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर वृद्ध को बंधन से मुक्त कराया. पीड़ित व्यक्ति ने अपने बेटों और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए. उसने बताया कि जिन बेटों को उसने पालन-पोषण कर बड़ा किया, वही अब उसके साथ क्रूरता कर रहे हैं.

पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मां और दोनों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मां के खिलाफ भी जांच की जा रही है और मामले के कारणों की गहराई से जांच जारी है.

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि पारिवारिक विवाद के नाम पर इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वीडियो और पीड़ित के बयान के आधार पर मामले को गंभीरता से जांचा जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.





