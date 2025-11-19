scorecardresearch
 

फिजियोथैरेपी सेंटर के अंदर नीलगाय, सड़क पर भागे मरीज... सामने आया वीडियो

बिजनौर जिले में धामपुर शुगर मिल रोड स्थित एक फिजियोथैरेपी सेंटर में अचानक एक नीलगाय घुस गई. मरीज और स्टाफ दहशत में बाहर भागे, कुछ ने वीडियो रिकॉर्ड किया. नीलगाय सेंटर में घूमी, उपकरण और सामान हिल गया, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. कुछ समय बाद नीलगाय जंगल लौट गई.वन विभाग ने पैट्रोल बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित ढंग से नीलगाय को जंगल में छोड़ने की योजना बनाई.

फिजियोथैरेपी सेंटर के अंदर नीलगाय, सड़क पर भागे मरीज (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश में बिजनौर के धामपुर शुगर मिल रोड पर स्थित एक फिजियोथैरेपी हेल्थ सेंटर में अचानक जंगल से भटक कर एक नीलगाय घुसने से अफरातफरी मच गई.  सेंटर में कई मरीज उपचार के लिए आए थे, उन्होंने देखा कि एक नीलगाय तेजी से अंदर आ गई. ये देखते ही सभी मरीज और स्टाफ दहशत में बाहर भागे. कई लोग कमरे और केबिनों में छिप गए, जबकि कुछ ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया.

वीडियो में नीलगाय बेखौफ होकर सेंटर में घूमती दिख रही है और मरीज बाहर खड़े होकर उसके शांत होने और वापस जंगल लौटने का इंतजार करते दिखे. नीलगाय के घुसने से अंदर रखे उपकरणों में हलचल मची और कुछ सामान गिरकर टूट गया, पर किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली. स्थानीय लोग बताते हैं कि आसपास के जंगल से रास्ता भटकने की वजह से वन्यजीव कभी-कभी आबादी में आ जाते हैं.

कुछ समय बाद नीलगाय खुद ही सेंटर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चली गई और उसके जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. घटना का वायरल हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं. सेंटर के कर्मचारियों ने बताया कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई और नुकसान की जानकारी की जा रही है. स्थानीय लोग वीडियो शेयर कर वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वन विभाग ने कहा है कि वे इलाके में पैट्रोल बढ़ाएंगे और आवश्यक हुआ तो पशु को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा जाएगा.

