'बोलता था- तुझे प्रधानी का चुनाव नहीं जीतने दूंगा...' रोजगार सेवक को बुलोरो से कुचलकर ली जान

अमरोहा में रोजगार सेवक राजकुमार की हत्या का खुलासा हुआ है. पहले इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर सच्चाई सामने आई. प्रधानी की रंजिश में पूर्व प्रधान वीरेंद्र ने अपने फुफेरे सालों अंकुर और प्रमोद संग बोलेरो से राजकुमार की स्कूटी को टक्कर मार हत्या की थी.

रोजगार सेवक को बुलोरो से कुचलकर ली जान (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के अमरोहा मे रोजगार सेवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बोलेरो कार बरामद कर ली है हैरानी की बात ये है कि रोज़गार सेवक की हत्या प्रधानी की रंजिश में की गई थी और आरोपियों ने हत्या को रोड एक्सीडेंट बनाने की काफी कोशिश की थी पर थाना पुलिस की सर्विलांस टीम ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज निकाल कर आरोपी प्रधान वीरेंद्र और उसके दोनों फुफेरे साले अंकुर और प्रमोद को भी गिरफ्तार कर लिया तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जायेगा.

अमरोहा जिले में 30 अगस्त को ब्लॉक से अपने घर मुंडा खेड़ा जाते हुए रोजगार सेवक राजकुमार की स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी. लेकिन परिजन इसे हादसा मानने को तैयार नहीं थे. मृतक राजकुमार ने अपनी पत्नी से मरने से पूर्व आरोपी वीरेंद्र का नाम बता दिया था. परिजनों ने पूर्व प्रधान वीरेंद्र और उसके भाइयों के खिलाफ पुलिस को नामजद तहरीर दी थी पर पुलिस इसे हादसा मान कर चल रही थी.

 बाद में जब परिजनों ने साक्ष्य दिए तो पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की, जिसमें करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद यह सामने आ गया कि उस दिन 30 अगस्त को रोजगार सेवक राजकुमार की स्कूटी का सफेद बोलेरो गाड़ी पीछा कर रही थी. बाद में आरोपी वीरेंद्र को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी घटना बता दी कि वर्ष 2021 में वह और राजकुमार अच्छे दोस्त थे. राजकुमार के संबंध एक महिला से थे. वह अक्सर वीरेंद्र की गाड़ी ले जाता था. एक दिन उसने टोक दिया तो उनके बीच मनमुटाव हो गया. वीरेंद्र के राजकुमार पर कुछ पैसे भी थे इस वजह से भी उनके बीच दुश्मनी बढ़ती गई.

वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि बाद में राजकुमार ने उस महिला से एक मुकदमा भी वीरेंद्र पर करा दिया. राजकुमार कहता था कि अब तुझे प्रधानी का चुनाव नहीं जीतने दूंगा. इसलिए आरोपी  राजकुमार को रास्ते से हटाने के लिए उसके मर्डर का प्लान बनाया प्लान बनाया. वीरेंद्र ने बताया कि उसने एक नया सिम खरीदा और एक नई व्हाइट बोलोरो खरीदी. बाद में अपने फुफेरे साले अंकुर और प्रमोद के साथ उसने राजकुमार का पीछा किया. अंकुर और प्रमोद वीरेंद्र को राजकुमार की लोकेशन बता रहे थे. भेड़ा भरतपुर के मोड पर वीरेंद्र ने राजकुमार की स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.
 

