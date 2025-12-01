scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेठी में संदिग्ध हालात में फंदे से लटकी मिली महिला, दो साल पहले हुई थी शादी

अमेठी के डूगापुर गांव में 25 साल की महिला सपना संदिग्ध हालात में घर के अंदर फंदे से लटकी मिली. दो साल पहले ही उसकी शादी हुई थी. पीपरपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच की. एसएचओ ने कहा कि मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल पुलिस आत्महत्या और अन्य सभी कोणों से जांच कर रही है.

Advertisement
X
घर में मिली महिला की लाश (Photo: Representational )
घर में मिली महिला की लाश (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के अमेठी में सोमवार को एक 25 साल की विवाहित महिला सपना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. पीपरपुर थाना क्षेत्र के डूगापुर गांव में अपने घर के भीतर सपना को फंदे से लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई.

विवाहित महिला फंदे से लटकी मिली

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सपना की शादी को केवल दो साल हुए थे. सुबह जब उसके परिवार के सदस्यों ने कमरे का दरवाजा खोला, तो सपना को फांसी के फंदे से लटका देखकर वे सन्न रह गए. परिवार ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी.

सम्बंधित ख़बरें

woman blo
दिव्यांग BLO ने बनाया रिकॉर्ड, समय से पहले पूरा किया SIR फार्म अपडेट का काम 
Former BJP MP Brijbhushan Sharan Singh (Photo- ITG)
'हम साधु नहीं, राजनैतिक व्यक्ति हैं', जानिए 2029 चुनाव लड़ने पर क्या बोले बृजभूषण  
AK-203: Indian Army की नई Rifle ‘Sher’, जानें... 
Actions of the DM
SIR प्रक्रिया में लापरवाही पर अमेठी DM का एक्शन, बीडीओ, सचिव समेत सात कर्मचारी निलंबित 
AK-203 Sher Tactical Video
भारतीय सेना ने अपनी नई राइफल 'शेर' का पहला टैक्टिकल वीडियो जारी किया 

पीपरपुर थानाध्यक्ष एसएचओ श्रीराम पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत के कारणों का पता रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। उन्होंने बताया कि पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां संदिग्ध हैं, इसलिए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.

हर एंगल से मामले की जांच जारी: पुलिस

फॉरेंसिक टीम ने कमरे की जांच की और घटनास्थल से सैंपल जुटाए. टीम यह भी देख रही है कि सपना के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान या संघर्ष के प्रमाण मौजूद थे या नहीं. पुलिस ने उसके मोबाइल फोन और घरेलू सामान की भी जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले कोई विवाद या तनाव तो नहीं था.

Advertisement

परिवार ने अभी तक किसी पर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने बताया कि सपना पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थी. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने सपना के पति और ससुरालवालों से पूछताछ की है और मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.

एसएचओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामला आत्महत्या है या कुछ और. पुलिस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रही है और सभी तथ्यों की जांच की जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement