अमेठी में संदिग्ध हालात में फंदे से लटकी मिली महिला, दो साल पहले हुई थी शादी

उत्तर प्रदेश के अमेठी में सोमवार को एक 25 साल की विवाहित महिला सपना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. पीपरपुर थाना क्षेत्र के डूगापुर गांव में अपने घर के भीतर सपना को फंदे से लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई.

विवाहित महिला फंदे से लटकी मिली

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सपना की शादी को केवल दो साल हुए थे. सुबह जब उसके परिवार के सदस्यों ने कमरे का दरवाजा खोला, तो सपना को फांसी के फंदे से लटका देखकर वे सन्न रह गए. परिवार ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी.

पीपरपुर थानाध्यक्ष एसएचओ श्रीराम पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत के कारणों का पता रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। उन्होंने बताया कि पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां संदिग्ध हैं, इसलिए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.

हर एंगल से मामले की जांच जारी: पुलिस

फॉरेंसिक टीम ने कमरे की जांच की और घटनास्थल से सैंपल जुटाए. टीम यह भी देख रही है कि सपना के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान या संघर्ष के प्रमाण मौजूद थे या नहीं. पुलिस ने उसके मोबाइल फोन और घरेलू सामान की भी जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले कोई विवाद या तनाव तो नहीं था.

परिवार ने अभी तक किसी पर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने बताया कि सपना पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थी. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने सपना के पति और ससुरालवालों से पूछताछ की है और मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.

एसएचओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामला आत्महत्या है या कुछ और. पुलिस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रही है और सभी तथ्यों की जांच की जा रही है.

