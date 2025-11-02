अमेठी में भीषण सड़क हादसा, बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत

यूपी के अमेठी में गौरिगंज थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा गौरिगंज-मुसाफिरखाना मार्ग पर स्थित राजगढ़ गांव के पास हुआ, जब दो मोटरसाइकिलें आमने-सामने से टकरा गईं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों की पहचान उदय गुप्ता (28) और संदीप अग्रहरी (30) निवासी कौहर गांव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों बाइकें तेज रफ्तार में थीं और मोड़ पर आने के दौरान आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकें सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सवार दूर जा गिरे.

अस्पताल में दोनों युवक मृत घोषित

स्थानीय ग्रामीणों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी. सूचना मिलते ही गौरिगंज थाना प्रभारी श्याम नारायण पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उदय गुप्ता को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल संदीप अग्रहरी को प्राथमिक उपचार के बाद रायबरेली के एम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

वहीं, अन्य दो घायलों को भी एम्स रायबरेली में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

गौरिगंज थाना प्रभारी श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार, गौरिगंज-मुसाफिरखाना रोड पर अंधेरा और सड़कों की खराब स्थिति के कारण इस क्षेत्र में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं.

