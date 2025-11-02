scorecardresearch
 

Feedback

अमेठी में भीषण सड़क हादसा, बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत

अमेठी में शनिवार देर रात दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा राजगढ़ गांव के पास हुआ. मृतकों की पहचान उदय गुप्ता (28) और संदीप अग्रहरी (30) के रूप में हुई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Advertisement
X
सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (Photo: Representational)
सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (Photo: Representational)

यूपी के अमेठी में गौरिगंज थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा गौरिगंज-मुसाफिरखाना मार्ग पर स्थित राजगढ़ गांव के पास हुआ, जब दो मोटरसाइकिलें आमने-सामने से टकरा गईं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों की पहचान उदय गुप्ता (28) और संदीप अग्रहरी (30) निवासी कौहर गांव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों बाइकें तेज रफ्तार में थीं और मोड़ पर आने के दौरान आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकें सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सवार दूर जा गिरे.

अस्पताल में दोनों युवक मृत घोषित

सम्बंधित ख़बरें

A case has been filed against the brother who came to complain about the molestation of his sister
बहन से छेड़छाड़ का किया विरोध, पुलिस ने भाई को ही बना दिया आरोपी, जानें पूरा मामला  
घटना के पीछे की वजह तलाशने में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
बेटे और बहू के उत्पीड़न से तंग आकर पिता ने की खुदकुशी 
puffed rice seller murdered customer in Amethi (Representational Photo)
अमेठी में मुरमुरे वाला बना 'कातिल', ग्राहकों पर बोला हमला, एक की मौत 
Controversy over 'I Love Mohammad' poster in amethi (Photo- ITG)
अमेठी में 'I Love Mohammad' पोस्टर पर विवाद, दो समुदाय आमने-सामने  
GF Uncle Murder
प्रेमी ने की प्रेमिका के चाचा की हत्या 

स्थानीय ग्रामीणों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी. सूचना मिलते ही गौरिगंज थाना प्रभारी श्याम नारायण पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उदय गुप्ता को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल संदीप अग्रहरी को प्राथमिक उपचार के बाद रायबरेली के एम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Advertisement

वहीं, अन्य दो घायलों को भी एम्स रायबरेली में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

गौरिगंज थाना प्रभारी श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार, गौरिगंज-मुसाफिरखाना रोड पर अंधेरा और सड़कों की खराब स्थिति के कारण इस क्षेत्र में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement